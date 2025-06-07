В Харькове женщины "отбили" у полиции объявленного в розыск ТЦК мужчину, — соцсети (видео)

В соцсетях публикуют кадры, как утверждается, задержания полицией объявленного в розыск военнообязанного в спальном районе Харькова. Местные паблики пишут, что мужчину якобы "отбили" у правоохранителей женщины, вышедшие из подъезда.

Related video

Видео опубликовал Telegram-канал "Харьков 1654".

На кадрах, снятых из окна жилого дома, можно увидеть разговор мужчины с людьми в служебной форме.

По словам авторов канала, правоохранители останавливают мужчин во дворах жилых домов и проверяют, был ли запрос от Территориального центра комплектования и социальной поддержки на их розыск.

"Полиция выполняет функции ТЦК. Без причины тормозят людей в спальных районах и проверяют, есть ли в розыске", — написали админы.

Авторы паблика утверждают, что граждан, находящихся в розыске за нарушение правил воинского учета, полиция Харькова задерживает и везет в ТЦК и СП.

"В этом случае, вышли женщины из подъезда и отбили парня", — пишут админы.

В Национальной полиции Украины на момент публикации новости не комментировали распространенное в соцсетях видео.

Отметим, розыск военнообязанных, которые не обновили данные, является функцией полиции. Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в ноябре 2024 года объяснял, что сотрудники ТЦК и СП могут направить запрос в Нацполицию на доставку человека, а непосредственно разыскивают и задерживают правонарушителей полицейские.

Розыск военнообязанных в Украине: детали

Начальник отдела воинского учета и бронирования Житомирского областного ТЦК Виктор Полторакин 29 мая предупреждал, что часть мужчин, которые не пройдут повторный медицинский осмотр до 5 июня, автоматически подадут в розыск.

В апреле Фокус со ссылкой на специалистов юридической компании "INSEININ" рассказывал, как нужно действовать, если разыскивает ТЦК. Отметку о нарушении правил воинского учета можно увидеть в мобильном приложении "Резерв+". Для того, что самостоятельно сняться с административного розыска, нужно оплатить штраф.

В марте в юридической компании "Приходько и партнеры" рассказывали, что военнообязанных, объявленных в розыск, могут принудительно доставить в ТЦК.