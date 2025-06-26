Розлучення Олега Ляшка з дружиною Росітою не відбулося: що вирішив суд

Шлюб колишнього народного депутата України, а нині військовослужбовця Олега Ляшка з Росітою Ляшко не був розірваний. Суд залишив позов без розгляду.

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Клопотання про залишення без розгляду справи про розлучення подала до Печерського районного суду міста Києва представниця Росіти Ляшко. Опублікована на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень ухвала датується 3 березня, проте в загальний доступ вона потрапила 23 червня.

Суддя за клопотанням представниці Росіти лишив справу про розлучення Олега Ляшка без розгляду Фото: скриншот

"Оскільки представник позивачки звернувся до суду з клопотанням про залишення позову без розгляду, клопотання підлягає задоволенню", — ідеться в документі.

Рішення ухвалював суддя Руслан Козлов.

Розлучення Олега Ляшка: деталі

Позов про розірвання шлюбу з Олегом Ляшком подала до суду Росіта, провадження було відкрито 4 грудня 2024 року. Про те, що дружина Олега Ляшка подала на розлучення після семи років шлюбу, повідомляло видання "Главком" з посиланням на джерела в оточенні екснардепа. Також інформація про позов Росіти Ляшко публікувалася на порталі Печерського районного суду.

Олег Ляшко і Росіта одружені з 2018 року

52-річний політик Олег Ляшко очолює "Радикальну партію" з 2010 року. Його обирали до Верховної Ради України 5 разів, востаннє — на парламентських виборах 2014 року. У 2014 та 2019 роках Ляшко також був кандидатом у президенти України.

З Росітою Сайранен голова "Радикальної партії Олега Ляшка" одружився у 2018 році, після 20 років стосунків.

Олег Ляшко перебуває в стосунках з Росітою 27 років Фото: t.me / liashko_official

Росіта у 2020 році балотувалася до Київської обласної ради, втім не була обрана. Того ж року у Ляшків народився син Олександр.

Олег Ляшко в жовтні 2022 року вступив до лав ЗСУ та опублікував кадри складання присяги. У жовтні 2024 року командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський повідомив, що колишній нардеп, лейтенант Олег Ляшко отримав нову посаду командира батальйону безпілотних систем, хоча для неї необхідне звання щонайменше підполковника.

Нагадаємо, 27 січня Олег Ляшко вперше за довгий час записав відео, в якому засудив українців за купівлю дорогих авто. Колишній нардеп закликав натомість купувати пікапи для фронту.