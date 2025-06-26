Развод Олега Ляшко с женой Роситой не состоялся: что решил суд

Брак бывшего народного депутата Украины, а ныне военнослужащего Олега Ляшко с Роситой Ляшко не был расторгнут. Суд оставил иск без рассмотрения.

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Ходатайство об оставлении без рассмотрения дела о разводе подала в Печерский районный суд города Киева представительница Роситы Ляшко. Опубликованное на сайте Единого государственного реестра судебных решений постановление датируется 3 марта, однако в общий доступ оно попало 23 июня.

Судья по ходатайству представительницы Роситы оставил дело о разводе Олега Ляшко без рассмотрения Фото: скриншот

"Поскольку представитель истицы обратился в суд с ходатайством об оставлении иска без рассмотрения, ходатайство подлежит удовлетворению", — говорится в документе.

Решение принимал судья Руслан Козлов.

Развод Олега Ляшко: детали

Иск о расторжении брака с Олегом Ляшко подала в суд Росита, производство было открыто 4 декабря 2024 года. О том, что жена Олега Ляшко подала на развод после семи лет брака, сообщало издание "Главком" со ссылкой на источники в окружении экс-нардепа. Также информация об иске Роситы Ляшко публиковалась на портале Печерского районного суда.

Олег Ляшко и Росита женаты с 2018 года

52-летний политик Олег Ляшко возглавляет "Радикальную партию" с 2010 года. Его избирали в Верховную Раду Украины 5 раз, последний раз — на парламентских выборах 2014 года. В 2014 и 2019 годах Ляшко также был кандидатом в президенты Украины.

С Роситой Сайранен глава "Радикальной партии Олега Ляшко" женился в 2018 году, после 20 лет отношений.

Олег Ляшко состоит в отношениях с Роситой 27 лет Фото: t.me / liashko_official

Росита в 2020 году баллотировалась в Киевский областной совет, впрочем, не была избрана. В том же году у Ляшко родился сын Александр.

Олег Ляшко в октябре 2022 года вступил в ряды ВСУ и опубликовал кадры принятия присяги. В октябре 2024 года командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский сообщил, что бывший нардеп, лейтенант Олег Ляшко получил новую должность командира батальона беспилотных систем, хотя для нее необходимо звание как минимум подполковника.

Напомним, 27 января Олег Ляшко впервые за долгое время записал видео, в котором осудил украинцев за покупку дорогих авто. Бывший нардеп призвал взамен покупать пикапы для фронта.