У рамках готовності до найгіршого: українцям запропонували запастися засобами хімзахисту (відео)

Українцям необхідно мати вдома не лише тривожні валізки та аптечки, а й засоби індивідуального захисту. Це стосується як дорослих членів родини, так і дітей.

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Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Черкаської ОВ Антон Царюк, пише ресурс "ВиЧЕрпно". За його словами, наразі питання алгоритму дій під час надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об'єктах надзвичайно актуальне.

"Хочу дати таку рекомендацію, що кожному і кожній у сім'ї разом із тривожною валізкою, аптечкою я б рекомендував мати засоби індивідуального захисту саме від хімічних речовин. Вони на сьогоднішній день є доступними. Їх можна купити, можна вивчити інструкцію щодо їх використання. Є спеціалізовані (протигази) для дітей. Тому що в рамках готовності до найгіршого цей засіб абсолютно необхідний на сьогоднішній день", — пояснив чиновник.

Натомість директор департаменту цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Черкаської ОДА Сергій Озеран теж порадив кожній сім'ї на Черкащині мати маски та протигази для захисту від хімічних речовин.

На території Черкаської області розташовано кілька хімічно небезпечних об'єктів, але в ОВА запевнили, що на більшості з них, де це можливо, проведено роботи із захисту від ураження небезпечними речовинами.

Крім того, відповідні фахівці провели спеціальні навчання та розробили алгоритми дій у разі виникнення НС, а також механізм оповіщення населення.

Як відомо, ще минулого року українська влада розглядала варіанти порятунку населення від ядерної та інших видів зброї масового ураження. В умовах воєнного стану передбачається роздача українцям протигазів та інших засобів захисту, випливає з постанови Кабінету Міністрів України № 936.

Різкий "попит" на протигази трапився на тлі зростання ядерної напруженості та погроз з Москви.

У березні цього року стало відомо, що британська компанія Avon Technologies оголосила про отримання двох нових замовлень від європейських країн НАТО на засоби індивідуального захисту для українських військ.

Йдеться про респіратори FM50 і захисні маски C50, призначені для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних (ХБРЯ) речовин.

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