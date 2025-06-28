В рамках готовности к худшему: украинцам предложили запастись средствами химзащиты (видео)

Украинцам необходимо иметь дома не только тревожные чемоданчики и аптечки, но и средства индивидуальной защиты. Это касается как взрослых членов семьи, так и детей.

Related video

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Черкасской ОВ Антон Царюк, пишет ресурс "ВиЧЕрпно". По его словам, сейчас вопрос алгоритма действий при чрезвычайных ситуациях на химически опасных объектах чрезвычайно актуален.

"Хочу дать такую рекомендацию, что каждому и каждой в семье вместе с тревожным чемоданчиком, аптечкой я бы рекомендовал иметь средства индивидуальной защиты именно от химических веществ. Они на сегодняшний день являются доступными. Их можно купить, можно выучить инструкцию по их использованию. Есть специализированные (противогазы) для детей. Потому что в рамках готовности к наихудшему это средство абсолютно необходимое на сегодняшний день", – объяснил чиновник.

В свою очередь директор департамента гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Черкасской ОВА Сергей Озеран тоже посоветовал каждой семье в Черкасской области иметь маски и противогазы для защиты от химических веществ.

На территории Черкасской области находятся несколько химически опасных объектов, но в ОВА заверили, что на большинстве из них, где это возможно, проведены работы по защите от поражения опасными веществами.

Кроме того, соответствующие специалисты провели специальные учения и разработали алгоритмы действий в случае возникновения ЧС, а также механизм оповещения населения.

Как известно, еще в прошлом году украинские власти рассматривали варианты спасения населения от ядерного и других видов оружия массового поражения. В условиях военного положения предполагается раздача украинцам противогазов и других средств защиты, следует из постановления Кабинета Министров Украины № 936.

Резкий "спрос" на противогазы случился на фоне возрастания ядерной напряженности и угроз из Москвы.

В марте этого года стало известно, что британская компания Avon Technologies объявила о получении двух новых заказов от европейских стран НАТО на средства индивидуальной защиты для украинских войск.

Речь идет о респираторах FM50 и защитных масках C50, предназначенных для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных (ХБРЯ) веществ.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ под Работино применили против ВСУ неизвестный газ. Мы также рассказывали, как выживальщики готовятся к Третьей мировой войне.