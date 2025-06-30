Справа Гусакова: нардеп на тлі скандалу ініціює законопроєкт про співучасть ЗМІ у шахрайстві

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко ініціює законопроєкт про відповідальність засобів масової інформації за рекламу, що призводить до шахрайства. Таке рішення він прийняв на тлі скандалу зі зборами для Назарія Гусакова, який хворіє на спінальну м’язову атрофію.

Related video

Народний депутат Сергій Власенко вважає, що усі, хто рекламує та агітує те, що в подальшому буде визнано шахрайством, мають відповідати перед законом та визнаватись співучасниками. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Тема дуже делікатна, але ж… не зазіхаючи на презумпцію невинуватості, хочу запитати: а всі ті псевдо ЗМІ і псевдо журналісти, які рекламували цього хлопця і просили, і агітували своїх довірливих читачів сплачувати (донатити) йому гроші, вже вибачились за свою співучасть в пограбуванні українців? Чи вони ще чогось чекають?" — написав Сергій Власенко.

Він додав, що, маючи повноваження народного депутата України, збирається підготувати і внести до Верховної Ради законопроект про співучасть у злочині всіх тих, хто рекламував, агітував, і запрошував зробити те, що в подальшому буде визнано шахрайством.

"Без вашої агітації менше людей потрапили б до "обійм" шахраїв. І йдеться тут не про Назарія Гусакова. Йдеться про всіх, хто рекламував "котеджні містечка", новобудови, банки, фінансові піраміди тощо…. Розумію, що такий закон не буде мати зворотної сили в часі, але на майбутнє думаю, що буде корисно..", — зазначив нардеп.

Сергій Власенко також закликав правоохоронців "поцікавитися такою щедрістю ЗМІ щодо Гусакова".

Нардеп Власенко заявив, що готує законопроєкт про співучасть ЗМІ у шахрайстві Фото: скриншот

Збори коштів для Назарія Гусакова: що відомо

18 червня стало відомо, що Назарія Гусакова, який збирав гроші на лікування спінальної м'язової атрофії, запідозрили в розкраданні грошей зі зборів. У соцмережах з'ясували, що в нього було близько 3 млн доларів на криптовалютному гаманці.

Сам Гусаков вперше прокоментував скандал довкола зборів грошей. За його словами, ще до відкриття зборів йому допомагали "покеристи з Латвії".

Згодом ЗМІ встановили, що Гусаков отримував відсоток з коштів. З'ясувалося, що криптогаманець чоловіка використовували гравці в азартні розваги з метою легалізації коштів.

Пізніше Зеленському доповіли про скандальну ситуацію щодо Гусакова. З’ясувалось, що чоловік виїхав з України 13 червня, тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі.

27 червня правоохоронці затримали Володимира Терлецького під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова. Вони — найкращі друзі, а Володимир — довірена особа хворого на спінальну м'язову атрофію львів'янина.

Фокус також писав, що телеменеджер Роман Вибрановський пояснив, чому скандал із Назарієм Гусаковим навчить українців донатити правильно.