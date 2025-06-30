Дело Гусакова: нардеп на фоне скандала инициирует законопроект о соучастии СМИ в мошенничестве

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко инициирует законопроект об ответственности средств массовой информации за рекламу, приводящую к мошенничеству. Такое решение он принял на фоне скандала со сборами для Назария Гусакова, который болеет спинальной мышечной атрофией.

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Народный депутат Сергей Власенко считает, что все, кто рекламирует и агитирует то, что в дальнейшем будет признано мошенничеством, должны отвечать перед законом и признаваться соучастниками. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Тема очень деликатная, но... не посягая на презумпцию невиновности, хочу спросить: а все те псевдо СМИ и псевдо журналисты, которые рекламировали этого парня и просили, и агитировали своих доверчивых читателей платить (донатить) ему деньги, уже извинились за свое соучастие в ограблении украинцев? Или они еще чего-то ждут?" — написал Сергей Власенко.

Он добавил, что, имея полномочия народного депутата Украины, собирается подготовить и внести в Верховную Раду законопроект о соучастии в преступлении всех тех, кто рекламировал, агитировал, и приглашал сделать то, что в дальнейшем будет признано мошенничеством.

"Без вашей агитации меньше людей попали бы в "объятия" мошенников. И речь здесь идет не о Назарии Гусакове. Речь идет обо всех, кто рекламировал "коттеджные городки", новостройки, банки, финансовые пирамиды и т.д. .... Понимаю, что такой закон не будет иметь обратной силы во времени, но на будущее думаю, что будет полезно...", — отметил нардеп.

Сергей Власенко также призвал правоохранителей "поинтересоваться такой щедростью СМИ относительно Гусакова".

Нардеп Власенко заявил, что готовит законопроект о соучастии СМИ в мошенничестве Фото: скриншот

Сборы средств для Назария Гусакова: что известно

18 июня стало известно, что Назария Гусакова, который собирал деньги на лечение спинальной мышечной атрофии, заподозрили в хищении денег со сборов. В соцсетях выяснили, что у него было около 3 млн долларов на криптовалютном кошельке.

Сам Гусаков впервые прокомментировал скандал вокруг сборов денег. По его словам, еще до открытия сборов ему помогали "покеристы из Латвии".

Впоследствии СМИ установили, что Гусаков получал процент с средств. Выяснилось, что криптокошелек мужчины использовали игроки в азартные развлечения с целью легализации средств.

Позже Зеленскому доложили о скандальной ситуации с Гусаковым. Выяснилось, что мужчина выехал из Украины 13 июня, продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе.

27 июня правоохранители задержали Владимира Терлецкого во время следственных действий по делу Назария Гусакова. Они — лучшие друзья, а Владимир — доверенное лицо больного спинальной мышечной атрофией львовянина.

Фокус также писал, что телеменеджер Роман Вибрановский объяснил, почему скандал с Назарием Гусаковым научит украинцев донатить правильно.