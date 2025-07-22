Рейди в НАБУ і переслідування активістів загрожують підтримці України на Заході, — ЗМІ

Україна ризикує втратити підтримку Заходу через тиск на антикорупційні органи та активістів. У розпал війни, коли країна просить мільярди євро допомоги, влада проводить обшуки, затримання та рейди, які нагадують методи авторитарних режимів. На думку іноземних журналістів, це підриває репутацію України та створює загрозу для її обороноздатності.

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Як зауважив у своїй публікації колумніст Bloomberg Opinion Марк Чемпіон, який висвітлює події в Європі, Росії та на Близькому Сході, обшуки в офісах НАБУ, затримання щонайменше 15 його слідчих та перевірки САП є тривожним сигналом.

На його думку, подібні методи характерні для репресивних диктатур, зокрема Росії, однак тепер їх застосовує й Україна, яка не є авторитарною державою. При цьому країна просить європейських платників податків про виділення десятків мільярдів євро для фінансування оборони.

Журналіст пояснив, що хоча двох слідчих НАБУ затримали за підозрою у співпраці з Росією, більшість обвинувачень проти інших співробітників стосуються незначних порушень, наприклад, правил дорожнього руху. На його думку, такі дії є частиною небезпечної тенденції, що шкодить країні.

Політичні переслідування активістів і їхній вплив на воєнні зусилля України

Окремо Марк Чемпіон згадав про обшуки у будинку відомого антикорупційного активіста Віталія Шабуніна та у військовій частині, де він служить. Зокрема, у нього та його родини вилучили техніку. Шабуніна звинувачують у шахрайстві, оскільки він отримував військову зарплату під час відряджень для Центру протидії корупції. Сам активіст назвав це політичним переслідуванням і заявив, що президент Володимир Зеленський "робить перші, але впевнені кроки до корумпованого авторитаризму".

"Його арешт, попри заперечення уряду, був політично мотивованим. Так само як і понеділкові рейди, і вони символізують ширшу проблему, яка незабаром може мати прямий, руйнівний вплив на воєнні зусилля країни", — заявив у своїй публікації автор.

У своїй статті Марк Чемпіон нагадав і про інші тривожні випадки. Зокрема, про розслідування щодо віцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова, якого НАБУ підозрює в отриманні хабаря у розмірі 345 тисяч доларів. Журналіст зазначив, що цей факт можна сприймати як ознаку готовності України боротися з корупцією навіть на найвищому рівні, однак це також може свідчити про системну кризу у владі.

Також Марк Чемпіон звернув увагу і на звільнення реформаторки Марини Безрукової з Агентства оборонних закупівель, яке мало спростити та прискорити закупівлю зброї. Вона отримала підтримку західних посольств за спроби усунути посередників, однак була звільнена Міністерством оборони. Ба більше, журналіст згадав про законопроєкт партії "Слуга народу", який пропонує звільнити від кримінальної відповідальності всіх учасників виробництва та закупівлі озброєння. На його думку, у такій формі документ легалізує корупцію в оборонній сфері.

"Для кожного, хто, як і я, подорожував Києвом і виїжджав з моменту здобуття ним незалежності в 1991 році, не кажучи вже про самих українців, це все дуже засмучує. Країна має одне з найсильніших громадянських суспільств у світі…Попри все це та величезний прогрес у реформах з 2014 року, корупція залишається криптонітом цієї країни", — пише він.

Наприкінці публікації, журналіст зауважив, що США, які раніше тиснули на Київ щодо боротьби з корупцією, зараз виглядають байдужими. Натомість фінансове навантаження лягає переважно на європейських платників податків, які фінансують оборону України, включно з купівлею зброї.

"Зеленському потрібно переконатися, що він не робить нічого, що могло б підірвати довіру його західних партнерів, які оплачують рахунки, до того, що гроші, які вони дають на оборону України, використовуються з користю. В іншому випадку він швидко перетвориться з активу воєнних зусиль своєї країни на тягар", — резюмував Марк Чемпіон у своїй статті.

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру Віталію Шабуніну за двома статтями — про ухилення від служби та шахрайство. Зазначалось, що він тривалий час не з’являвся за місцем служби й під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, отримуючи щомісячну зарплату в розмірі понад 50 тисяч гривень.

Окрім цього, керівник ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін підкреслив, що йому загрожує 5-10 років за ґратами, і це "не жарти".

Раніше Фокус повідомляв, що 21 липня співробітники СБУ та Офісу генпрокурора провели низку обшуків у різних регіонах України через підозри у державній зраді щодо кількох детективів НАБУ. В результаті Служба безпеки затримала детектива Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, він контактував із народним депутатом забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, а його батько нібито веде бізнес із Росією. Цього ж дня СБУ повідомила про затримання "крота" ФСБ, який неодноразово передавав куратору персональні дані.