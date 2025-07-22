Рейды в НАБУ и преследование активистов угрожают поддержке Украины на Западе, — СМИ

Украина рискует потерять поддержку Запада из-за давления на антикоррупционные органы и активистов. В разгар войны, когда страна просит миллиарды евро помощи, власти проводят обыски, задержания и рейды, которые напоминают методы авторитарных режимов. По мнению иностранных журналистов, это подрывает репутацию Украины и создает угрозу для ее обороноспособности.

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Как отметил в своей публикации колумнист Bloomberg Opinion Марк Чемпион, который освещает события в Европе, России и на Ближнем Востоке, обыски в офисах НАБУ, задержание по меньшей мере 15 его следователей и проверки САП является тревожным сигналом.

По его мнению, подобные методы характерны для репрессивных диктатур, в частности России, однако теперь их применяет и Украина, которая не является авторитарным государством. При этом страна просит европейских налогоплательщиков о выделении десятков миллиардов евро для финансирования обороны.

Журналист пояснил, что хотя двух следователей НАБУ задержали по подозрению в сотрудничестве с Россией, большинство обвинений против других сотрудников касаются незначительных нарушений, например, правил дорожного движения. По его мнению, такие действия являются частью опасной тенденции, которая вредит стране.

Политические преследования активистов и их влияние на военные усилия Украины

Отдельно Марк Чемпион вспомнил об обысках в доме известного антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и в воинской части, где он служит. В частности, у него и его семьи изъяли технику. Шабунина обвиняют в мошенничестве, поскольку он получал военную зарплату во время командировок для Центра противодействия коррупции. Сам активист назвал это политическим преследованием и заявил, что президент Владимир Зеленский "делает первые, но уверенные шаги к коррумпированному авторитаризму".

"Его арест, несмотря на отрицание правительства, был политически мотивированным. Так же как и понедельничные рейды, и они символизируют более широкую проблему, которая вскоре может иметь прямое, разрушительное влияние на военные усилия страны", — заявил в своей публикации автор.

В своей статье Марк Чемпион напомнил и о других тревожных случаях. В частности, о расследовании в отношении вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова, которого НАБУ подозревает в получении взятки в размере 345 тысяч долларов. Журналист отметил, что этот факт можно воспринимать как признак готовности Украины бороться с коррупцией даже на самом высоком уровне, однако это также может свидетельствовать о системном кризисе во власти.

Также Марк Чемпион обратил внимание и на увольнение реформатора Марины Безруковой из Агентства оборонных закупок, которое должно было упростить и ускорить закупку оружия. Она получила поддержку западных посольств за попытки устранить посредников, однако была уволена Министерством обороны. Более того, журналист вспомнил о законопроекте партии "Слуга народа", который предлагает освободить от уголовной ответственности всех участников производства и закупки вооружения. По его мнению, в такой форме документ легализует коррупцию в оборонной сфере.

"Для каждого, кто, как и я, путешествовал по Киеву и выезжал с момента обретения им независимости в 1991 году, не говоря уже о самих украинцах, это все очень огорчает. Страна имеет одно из самых сильных гражданских обществ в мире... Несмотря на все это и огромный прогресс в реформах с 2014 года, коррупция остается криптонитом этой страны", — пишет он.

В конце публикации, журналист отметил, что США, которые ранее давили на Киев по борьбе с коррупцией, сейчас выглядят равнодушными. Зато финансовая нагрузка ложится преимущественно на европейских налогоплательщиков, которые финансируют оборону Украины, включая покупку оружия.

"Зеленскому нужно убедиться, что он не делает ничего, что могло бы подорвать доверие его западных партнеров, оплачивающих счета, к тому, что деньги, которые они дают на оборону Украины, используются с пользой. В противном случае он быстро превратится из актива военных усилий своей страны в обузу", — резюмировал Марк Чемпион в своей статье.

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении Виталию Шабунину по двум статьям — об уклонении от службы и мошенничестве. Отмечалось, что он длительное время не появлялся по месту службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, получая ежемесячную зарплату в размере более 50 тысяч гривен.

Кроме этого, руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин подчеркнул, что ему грозит 5-10 лет за решеткой, и это "не шутки".

Ранее Фокус сообщал, что 21 июля сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора провели ряд обысков в разных регионах Украины из-за подозрений в государственной измене в отношении нескольких детективов НАБУ. В результате Служба безопасности задержала детектива Руслана Магамедрасулова. По данным следствия, он контактировал с народным депутатом запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, а его отец якобы ведет бизнес с Россией. В этот же день СБУ сообщила о задержании "крота" ФСБ, который неоднократно передавал куратору персональные данные.