Справа Назарія Гусакова: адвокатка активіста розповіла, чи повернеться він в Україну

Львівський активіст Назарій Гусаков, який страждає на спінально-м'язову атрофію і став фігурантом скандалу з донатами, має намір повернутися в Україну з Італії, де зараз перебуває на лікуванні.

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Чоловік, якому Офіс генпрокурора пообіцяв заочно вручити підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, після повернення з Мілану співпрацюватиме зі слідством і не має наміру переховуватися від правоохоронців за кордоном, заявила в бесіді з "Суспільним" його адвокатка Наталія Бельдій.

Станом на 24 липня підозру ще не оголошено.

"Анонсували оголошення підозри через медіа. Яка буде підозра, мені незрозуміло і невідомо. Після того, як буде оголошено підозру, а я думаю, що вона заочною не буде, тому що в цьому випадку генеральний прокурор знає місце знаходження Назарія Гусакова, тому оголошення заочної підозри неможливе".

За її словами, коли підозру оголосять, вона та її клієнт оберуть тактику захисту в цій справі, а активіст готовий співпрацювати і зі слідством, і з судом.

Бельдій підкреслила, що стан Гусакова різко погіршився, і зараз він проходить лікування в Мілані. Надалі чоловік має намір повернутися в Україну.

"Ми бачили його вчорашній пост, де він лежить зі скрученими руками, голова повернута, він не може її прямо тримати в телефон. Для того, щоб мені з ним спілкуватися, має бути якийсь помічник, який прийме телефонний дзвінок або зателефонує мені. Йому навіть важко сидіти в інвалідному візку", — додала адвокатка.

Вона не готова коментувати питання про винуватість чи невинуватість Назарія, оскільки підозра ще не прозвучала.

Скандал із Назарієм Гусаковим: деталі

17 червня в Х (раніше Twitter) почали з'являтися повідомлення про те, що Назарій не відповідає на прохання надати звіти за зібрані на лікування кошти. А йшлося не про маленькі суми.

З огляду на суспільний резонанс правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Журналісти LVIV.MEDIA отримали в розпорядження дані про кілька десятків вхідних транзакцій на криптогаманці бірж Binance і FTX Назарія Гусакова, що здійснювалися в період з липня 2022 року по травень 2025 року. Вони демонструють, що за цей час загальна сума транзакцій через його рахунки склала $5,135 млн.

У коментарі виданню чоловік заявив, що це —"гроші людей, які проганяли свої виграші або з покеру, або зі ставок". Він зізнався, що мав із цього від трьох до п'яти відсотків.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

23 липня генпрокурор Руслан Кравченко анонсував заочне вручення підозри Гусакову, який перебуває за межами України.

"Сума 1 млн 200 тис. збитків. Понад 300 осіб відмовилися бути потерпілими", — сказав Кравченко.

Раніше Фокус писав, що на одне з українських ЗМІ почався тиск після публікацій матеріалів про Гусакова. Ми також писали, що друг Гусакова, тікаючи від правоохоронців, збив поліцейського, а потім три години просидів на горищі.