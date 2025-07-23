Справа Назарія Гусакова: генпрокурор розповів, що чекає на львів'янина незабаром

Ім'я львівського активіста Назарія Гусакова, який страждає на спінально-м'язову атрофію і збирав гроші на дорогий препарат для лікування, знову на слуху.

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Найближчими днями чоловікові, який виїхав, імовірно, до Італії, де живе його мати, заочно оголосять про підозру. Про це на брифінгу заявив генпрокурор України Руслан Кравченко, повідомляє "Інтерфакс".

"Сьогодні-завтра оголосимо про заочне повідомлення про підозру Назарію Гусакову. Заочно, тому що фігуанта немає в країні. Але що можу повідомити – велика кількість потерпілих відмовились бути потерпілими. Сума 1 млн 200 тис. збитків. Понад 300 осіб відмовились бути потерпілими, тому ми всю суму перерахованих коштів цій людині не можемо відмінити", – сказав Кравченко.

Сам Гусаков це ніяк не коментує. Останнє повідомлення на його сторінці у Facebook датоване 19 липня, і відтоді він зберігає мовчання.

Справа Назарія Гусакова: деталі

17 червня в Х (раніше Twitter) почали з'являтися повідомлення про те, що Назарій не відповідає на прохання надати звіти за зібрані на лікування кошти. А йшлося не про маленькі суми.

З огляду на суспільний резонанс правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Журналісти LVIV.MEDIA отримали в розпорядження дані про кілька десятків вхідних транзакцій на криптогаманці бірж Binance і FTX Назарія Гусакова, що здійснювалися в період з липня 2022 року по травень 2025 року. Вони демонструють, що за цей час загальна сума транзакцій через його рахунки склала $5,135 млн.

У коментарі виданню чоловік заявив, що це -"гроші людей, які проганяли свої виграші або з покеру, або зі ставок". Він зізнався, що мав із цього від трьох до п'яти відсотків.

Після скандалу, що розгорівся, Назарій, за чутками, виїхав до Італії, де живе його мати, а 19 червня опублікував пост у соцмережі, закликавши більше не донатити йому.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що 2023 року Львівська міськрада підписала меморандум із компанією "Рош Україна", яка виробляє препарати для пацієнтів зі СМА, і в червні 2024 року Гусаков став першим дорослим львів'янином, який почав отримувати ці ліки безоплатно.

Зокрема, він отримує по три флакони на місяць — згідно з медичними висновками. Садовий наголосив, що вони готові й надалі купувати необхідні ліки для Назарія та другої людини, яка перебуває на цій програмі. Але, згідно з процедурою, ці ліки можна отримати лише у Львові. Крім нього, у місті є ще одна людина зі СМА.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав доповідь від міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо "скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова та можливих випадків шахрайства".

Раніше Фокус писав, що на одне з українських ЗМІ почався тиск після публікацій матеріалів про Гусакова. Ми також писали, що друг Гусакова, тікаючи від правоохоронців, збив поліцейського, а потім три години просидів на горищі.