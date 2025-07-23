Дело Назария Гусакова: генпрокурор рассказал, что ждет львовьянина в скором времени

Имя львовского активиста Назария Гусакова, который страдает спинально-мышечной атрофией и собирал деньги на дорогостоящий препарат для лечения, снова на слуху.

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В ближайшие дни мужчине, который выехал, предположительно, в Италию, где живет его мать, заочно объявят о подозрении. Об этом на брифинге заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, сообщает "Интерфакс".

"Сегодня-завтра объявим о заочном сообщении о подозрении Назарию Гусакову. Заочно, потому что фигуанта нет в стране. Но что могу сообщить – большое количество пострадавших отказались быть потерпевшими. Сумма 1 млн 200 тыс. убытков. Более 300 человек отказались быть пострадавшими", – сказал Кравченко.

Сам Гусаков это никак не комментирует. Последнее сообщение на его странице в Facebook датировано 19 июля, и с тех пор он хранит молчание.

Дело Назария Гусакова: детали

17 июня в Х (ранее Twitter) начали появляться сообщения о том, что Назарий не отвечает на просьбы предоставить отчеты за собранные на лечение средства. А речь шла не о маленьких суммах.

Учитывая общественный резонанс, правоохранители начали уголовные производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины

Журналисты LVIV.MEDIA получили в распоряжение данные о нескольких десятках входящих транзакций на криптокошельки бирж Binance и FTX Назария Гусакова, которые осуществлялись в период с июля 2022 года по май 2025 года. Они демонстрируют, что за это время общая сумма транзакций через его счета составила $5,135 млн.

В комментарии изданию мужчина заявил, что это – "деньги людей, которые прогоняли свои выигрыши либо с покера, либо со ставок". Он признался, что имел с этого от трех до пяти процентов.

После разгоревшегося скандала Назарий, по слухам, уехал в Италию, где живет его мать, а 19 июня опубликовал пост в соцсети, призвав больше не донатить ему.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в 2023 году Львовский горсовет подписал меморандум с компанией "Рош Украина", которая производит препараты для пациентов с СМА, и в июне 2024 года Гусаков стал первым взрослым львовянином, который начал получать это лекарство бесплатно.

В частности, он получает по три флакона в месяц — согласно медицинским выводам. Садовый подчеркнул, что они готовы и дальше покупать необходимые лекарства для Назария и второго человека, который находится на этой программе. Но, согласно процедуре, это лекарство можно получить только во Львове.Кроме него, в городе есть еще один человек со СМА.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил доклад от министра внутренних дел Украины Игоря Клименко относительно "скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг сборов в пользу гражданина Украины Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества".

Ранее Фокус писал, что на одно из украинских СМИ началось давление после публикаций материалов о Гусакове. Мы также писали, что друг Гусакова, убегая от правоохранителей, сбил полицейского, а затем три часа просидел на чердаке.