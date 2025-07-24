Дело Назария Гусакова: адвокат активиста рассказала, вернется ли он в Украину
Львовский активист Назарий Гусаков, страдающий спинально-мышечной атрофией, который стал фигурантом скандала с донатами, намерен вернуться в Украину из Италии, где сейчас находится на лечении.
Мужчина, которому Офис генпрокурора пообещал заочно вручить подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, после возвращения из Милана будет сотрудничать со следствием и не намерен скрываться от правоохранителей за границей, заявила в беседе с "Суспільне" его адвокат Наталья Бельдий.
По состоянию на 24 июля подозрение еще не объявлено.
"Анонсировали объявление подозрения через медиа. Какое будет подозрение, мне непонятно и неизвестно. После того как будет объявлено подозрение, а я думаю, что оно заочным не будет, потому что в этом случае генеральный прокурор знает место нахождения Назария Гусакова, поэтому объявление заочного подозрения невозможно".
По ее словам, когда подозрение объявят, она и ее клиент выберут тактику защиты по этому делу, а активист готов сотрудничать и со следствием, и с судом.
Бельдий подчеркнула, что состояние Гусакова резко ухудшилось, и сейчас он проходит лечение в Милане. В дальнейшем мужчина намерен вернуться в Украину.
"Мы видели его вчерашний пост, где он лежит со скрученными руками, голова повернута, он не может ее прямо держать в телефон. Для того чтобы мне с ним общаться, должен быть какой-то помощник, который примет телефонный звонок или позвонит мне. Ему даже тяжело сидеть в инвалидной коляске", – добавила адвокат.
Она не готова комментировать вопрос о виновности или невиновности Назария, поскольку подозрение еще не прозвучало.
Скандал с Назарием Гусаковым: детали
17 июня в Х (ранее Twitter) начали появляться сообщения о том, что Назарий не отвечает на просьбы предоставить отчеты за собранные на лечение средства. А речь шла не о маленьких суммах.
Учитывая общественный резонанс, правоохранители начали уголовные производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины
Журналисты LVIV.MEDIA получили в распоряжение данные о нескольких десятках входящих транзакций на криптокошельки бирж Binance и FTX Назария Гусакова, которые осуществлялись в период с июля 2022 года по май 2025 года. Они демонстрируют, что за это время общая сумма транзакций через его счета составила $5,135 млн.
В комментарии изданию мужчина заявил, что это – "деньги людей, которые прогоняли свои выигрыши либо с покера, либо со ставок". Он признался, что имел с этого от трех до пяти процентов.
Правоохранители начали уголовные производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
23 июля генпрокурор Руслан Кравченко анонсировал заочное вручение подозрения Гусакову, который находится за пределами Украины.
"Сумма 1 млн 200 тыс. убытков. Более 300 человек отказались быть пострадавшими", – сказал Кравченко.
Ранее Фокус писал, что на одно из украинских СМИ началось давление после публикаций материалов о Гусакове. Мы также писали, что друг Гусакова, убегая от правоохранителей, сбил полицейского, а затем три часа просидел на чердаке.