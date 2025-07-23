Генпрокурор анонсировал подозрение Гусакову: активист рассказал, где он находится (видео)

Назарий Гусаков узнал, что ему вскоре планируют заочно объявить о подозрении. По его словам, он сейчас находится на лечении в Италии и его интересы будет защищать адвокат.

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Назарий Гусаков, который страдает спинально-мышечной атрофией, обнародовал видео из больницы и рассказал, что сейчас находится на лечении в Милане, Италия. Видео появилось на его странице в Facebook.

Назарий Гусаков сообщил, что находится в Милане

По словам Гусакова, он приехал в Италию 12 мая, сейчас у него тяжелое состояние здоровья. Его интересы представляет адвокат.

23 июля генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что в ближайшие дни мужчине, который выехал из Украины, заочно объявят о подозрении.

Дело Назария Гусакова

Львовянин Назарий Гусаков имеет спинальную мышечную атрофию (СМА) и собирал донаты на лечение. 18 июня пользователи в социальных сетях попросили предоставить отчеты. Когда он этого не смог сделать, Гусакова обвинили в нецелевом использовании донатов. Также выяснили, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в том числе на российских платформах.

Сам Назарий заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Он признал, что не отделял средства, поступающие ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступали ему от благотворителей через криптокошельки.

Также он объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые "прогоняли" свои выигрыши из покера или ставок.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств.

Напомним, в конце июня лучшего друга и доверенное лицо, чью карточку Назарий Гусаков использовал для сбора средств на лечение, задержали во Львове во время следственных действий. Тот оказывал сопротивление.

Также Фокус выяснил, как скандал с Гусаковым бьет по доверию к собранию.