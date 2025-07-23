Генпрокурор анонсував підозру Гусакову: активіст розповів, де він перебуває (відео)

Назарій Гусаков дізнався, що йому незабаром планують заочно оголосити про підозру. З його слів, він наразі перебуває на лікуванні в Італії і його інтереси захищатиме адвокат.

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Назарій Гусаков, який страждає на спінально-м'язову атрофію, оприлюднив відео із лікарні та розповів, що нині перебуває на лікуванні у Мілані, Італія. Відео з'явилось на його сторінці в Facebook.

Назарій Гусаков повідомив, що пребуває в Мілані

За словами Гусакова, він приїхав до Італії 12 травня, зараз у нього важкий стан здоровʼя. Його інтереси представляє адвокат.

23 липня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що найближчими днями чоловікові, який виїхав з України, заочно оголосять про підозру.

Справа Назарія Гусакова

Львівянин Назарій Гусаков має спінальну м’язову атрофію (СМА) і збирав донати на лікування. 18 червня користувачі в соціальних мережах попросили надати звіти. Коли він цього не зміг зробити, Гусакова звинуватили в нецільовому використанні донатів. Також з’ясували, що чоловік міг робити ставки в онлайн-казино, зокрема на російських платформах.

Сам Назарій заявив, що не грає в азартні ігри, однак раніше працював у букмекерській конторі й отримував за це зарплатню.

Він визнав, що не відокремлював кошти, які надходять йому від волонтерів, власні кошти, заробітки та гроші, які надходили йому від благодійників через криптогаманці.

Також він пояснив походження мільйонів доларів на своїх криптогаманцях. Він заявив, що це кошти людей, які "проганяли" свої виграші з покеру чи ставок.

За словами Назарія, за переказ грошей на свої рахунки від сторонніх людей він отримував відсоток. Однак він не знає, хто використовував його рахунки. Він також зазначив, що не підозрював про можливе злочинне походження цих коштів.

Нагадаємо, наприкінці червня найкращого друга та довірену особу, чию картку Назарій Гусаков використовував для збору коштів на лікування, затримали у Львові під час слідчих дій. Той чинив опір.

Також Фокус з'ясував, як скандал із Гусаковим б'є по довірі до зборів.