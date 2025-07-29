Підвищення рівня радіації в Запоріжжі: в МВС заперечують слова Андрющенка

У профільному міністерстві запевняють, що усі показники в регіоні перебувають у нормі. Варто зазначити, що Петро Андрющенко, який першим повідомив про можливе підвищення рівня радіації в Запоріжжі, вже відредагував свою публікацію.

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Радіаційний фон в Україні стабільний, загрози для населення немає, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Станом на 21:20 відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України проведено заміри повітря. Стан у межах норми — 0,14 мкЗв/год. Моніторинг триває", — стверджують у відомстві.

Підвищений рівень радіації в Запоріжжі: що відомо

У Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація Петра Андрющенка на відео є недостовірною, оскільки рівень гамма-фону в Запорізькій області через природну радіацію становить 10-17 мкР·год-1 і може коливатися в межах норми.

"Дозиметр, який зняли на відео, не надає точних показників через недостатній час калібрування (менше 10 секунд). Для отримання точних даних про рівень радіації потрібно більше часу та точніші показники. Важливо також зазначити, що датчики, які вимірюють радіаційний фон на тимчасово окупованих територіях, доступні тільки МАГАТЕ, і саме ця організація надає підтверджену інформацію щодо рівня радіації в таких зонах", — стверджують в ЦПД.

"За інформацією постійної моніторингової місії МАГАТЕ на ЗАЕС, жодних аварійних подій на окупованій атомній електростанції не відбувалося", — додали в Міністерстві енергетики України.

Нагадаємо, що першим про підвищення радіації повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він зафіксував підвищені показники о 19:00 та закликав звернути увагу. Водночас згодом Петро Андрющенко відредагував допис та замінив словосполучення "рівень радіації" на "рівень випромінювання".

Ситуація на Запорізькій АЕС: деталі

19 липня біля ЗАЕС спостерігали стовп диму. Міненерго України заявляло про відсутність загроз ядерній безпеці на Запорізькій АЕС. Окупаційна адміністрація звинувала ЗСУ в "обстрілах", через які нібито виникла пожежа біля станції.

12 липня біля ЗАЕС було чутно сотні пострілів зі стрілецької зброї. МАГАТЕ попереджала про загрозу ядерній безпеці.

Фокус також писав, що росіяни, які все ще силоміць контролюють Запорізьку атомну електростанцію, можуть замінувати об'єкт, щоб перетворити його на найпотужнішу у світі "брудну бомбу", вважає Саймон Беннетт, учений із Лестерського університету в Англії.