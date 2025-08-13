Мінус 800 "інвалідностей" серед чиновників і силовиків: ДБР взялося за чистку фейкових статусів

Державне бюро розслідувань (ДБР) активно перевіряє статуси людей з інвалідністю серед правоохоронців і працівників держорганів. Рахунок "липових" посвідчень уже пішов на сотні.

Наразі скасовано вже понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності вищезазначеним категоріям, повідомляють на сайті ДБР.

У коментарі "Інтерфакс-Україна" директор ДБР Олексій Сухачов зазначив, що перевірки проводять у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, введеного в дію указом президента №732/2024.

Для цього створено міжвідомчу робочу групу зі співробітників ДБР, МОЗ України та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій.

"Наразі співробітники бюро перевіряють понад 70 держорганів і 2630 медико-експертних справ посадових осіб. Уже розглянуто майже 2000 справ. З них понад 800 рішень скасовано як необґрунтовані, у понад 400 випадках змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на дообстеження", — ідеться в публікації.

За словами Сухачова, зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою оформлення відповідної пенсії, а також для уникнення можливого призову на військову службу. Найбільша кількість посадових осіб, яким скасовано інвалідність, серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів.

"Лідери" щодо скасування інвалідності:

Державна митна служба України — скасовано 244 рішення з 587 розглянутих;

Державна податкова служба України — скасовано 161 рішення з 423 розглянутих;

працівники органів прокуратури — скасовано 162 рішення з 336 розглянутих;

Державна міграційна служба — скасовано 28 рішень із 70 розглянутих;

Національна поліція України — скасовано 16 рішень із 78 розглянутих.

Державне бюро розслідувань наголошує на невідворотності покарання за будь-які протиправні прояви, які мають місце серед правоохоронців та посадових осіб державних органів.

Також кілька справ після розслідування направлено до судів.

Раніше про те, що почалася "чистка" серед прокурорів з інвалідністю, повідомляв генпрокурор України Руслан Кравченко.

Нагадаємо, Фокус писав, що заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області та голова Черкаської обласної МСЕК №2 постануть перед судом за обвинуваченням у махінаціях зі статусом інвалідності.

Раніше генпрокурор повідомляв, що наразі в органах прокуратури залишилося 484 прокурори з інвалідністю: 41 людина подала заяви на звільнення за власним бажанням, які Кравченко підписав.

Щодо решти рішення ще не ухвалено.

Нагадаємо, що Фокус писав, що в органах прокуратури в Україні 20% співробітників отримують пенсійні виплати, а серед керівного складу цей показник сягає 38%. Водночас у Хмельницькій області кількість пенсіонерів-прокурорів перевищує 30%.

Через "інвалідність" прокурорів генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. Він зазначив, що у відомстві склалася аморальна ситуація з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.