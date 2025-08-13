Минус 800 "инвалидностей" среди чиновников и силовиков: ГБР взялось за чистку фейковых статусов

Государственное бюро расследований (ГБР) активно проверяет статусы людей с инвалидностью среди правоохранителей и работников госорганов. Счет «липовых» удостоверений уже пошел на сотни.

На данный момент отменено уже более 800 решений МСЭК о назначении инвалидности вышеупомянутым категориям, сообщается на сайте ГБР.

В комментарии "Интерфакс-Украина" директор ГБР Алексей Сухачев отметил, что проверки проводятся в рамках уголовного производства и в соответствии с решением СНБО от 22 октября 2024 года, введенным в действие указом президента №732/2024.

Для этого создана межведомственная рабочая группа из сотрудников ГБР, МЗ Украины и других правоохранительных органов, которая в ноябре прошлого года утвердила план действий.

"Сейчас сотрудники бюро проверяют более 70 госорганов и 2630 медико-экспертных дел должностных лиц. Уже рассмотрено почти 2000 дел. Из них более 800 решений отменены как необоснованные, в более чем 400 случаях изменена группа или срок инвалидности. Почти 100 должностных лиц вызваны на дообследование", – говорится в публикации.

По словам Сухачева, обычно оформление фиктивной инвалидности происходило с целью оформления соответствующей пенсии, а также во избежание возможного призыва на военную службу. Наибольшее количество должностных лиц, которым отменена инвалидность, среди работников Государственной таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов.

"Лидеры" по отмене инвалидности:

Государственную таможенная служба Украины – отменено 244 решения из 587 рассмотренных;

Государственная налоговая служба Украины – отменено 161 решение из 423 рассмотренных;

работники органов прокуратуры – отменено 162 решения из 336 рассмотренных;

Государственная миграционная служба – отменено 28 решений из 70 рассмотренных;

Национальная полиция Украины – отменено 16 решений из 78 рассмотренных.

Государственное бюро расследований подчеркивает неотвратимость наказания за любые противоправные проявления, имеющие место среди правоохранителей и должностных лиц государственных органов.

Также несколько дел после расследования направлены в суды.

Ранее о том, что началась "чистка" среди прокуроров с инвалидностью, сообщал генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Напомним, Фокус писал, что заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области и глава Черкасской областной МСЭК №2 предстанут перед судом по обвинению в махинациях со статусом инвалидности.

Ранее генпрокурор сообщал, что на данный момент в органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью: 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию, которые Кравченко подписал.

По остальным решение еще не принято.

Напомним, что Фокус писал, что в органах прокуратуры в Украине 20% сотрудников получают пенсионные выплаты, а среди руководящего состава этот показатель достигает 38%. При этом в Хмельницкой области количество пенсионеров-прокуроров превышает 30%.

Из-за "инвалидности" прокуроров генпрокурор Андрей Костин подал в отставку. Он отметил, что в ведомстве сложилась аморальная ситуация с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.