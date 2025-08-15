"Могильні квіти": українців у мережі обурило фото троянд у Покровську

Українці в соцмережах обурюються клумбами на тлі зруйнованих будинків у Покровську і кажуть, що за ці гроші треба було будувати укріплення. В Донецькій ОВА стверджують, що державні кошти на квіти не витрачалися.

Світлину журналістки "Української правди" Ольги Кириленко, зроблену в Покровську 7 серпня, додав до свого допису у Facebook Аркадій Бабченко. Він зазначив, що раніше в місто мало 60 тисяч населення й іще минулого літа там можна було випити кави у кав'ярні, а сьогодні побити російськими керованими авіабомбами Покровськ став надзвичайно порожнім.

"Серед того, що нагадує тут про довоєнне життя — величезні клумби червоних і рожевих троянд. Вони, як не дивно, встояли та розквітли після всіх обстрілів", — зазначив Бабченко.

Журналісти опублікували фото троянд у Покровську

"Ці клумби — німий докір можновладцям, які замість укріпрайонів розбивали клумби та мостили тротуари в той час, коли ворог підходив до міста", — написала користувачка Ольга Якимець.

Коментаторка Лариса Романенко назвала троянди в Покровську "могильними квітами".

Українці в коментарях звинуватили владу у висаджувані клумб замість будівництва укріплень

Втім були й коментатори, що відзначили красу трояндових кущів.

"Але ж клумби гарні там посадили", — написав Artem Hizhko.

Коментарі українців під фото троянд у Покровську

Троянди в Покровську: коментар влади

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в опублікованому 8 серпня інтерв’ю "Главкому" коментував відео військового, який критикував владу Покровська за висаджування клумб комунальниками у прифронтовому місті. Голова ОВА запевнив, що держава не витрачала грошей на ці квіти, а військовослужбовець згодом зняв ролик із вибаченнями за свої слова.

"Що стосується цих квітів, то на їх висаджування жодної копійки державних коштів витрачено не було. Це Покровське міське комунальне підприємство займається вирощуванням. І ці квіти не куплені десь, а наші, тому їх і висаджують", — сказав Вадим Філашкін.

Зазначимо, на сайті системи публічних закупівель Prozzoro 6 лютого з'являвся інформація про тендер відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради на закупівлю квітів на майже 100 тисяч гривень.

Бої за Покровськ: що відомо

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук 15 серпня розповів, що росіяни перекидають війська з-під Сум на Покровський напрямок, який наразі є для окупантів пріоритетним.

Військовослужбовець з позивним "Скіф", командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" НГУ 15 серпня повідомив, що після прориву під Добропіллям противник намагається перерізати для українських підрозділів логістичні траси Костянтинівка–Покровськ і Краматорськ–Покровськ.