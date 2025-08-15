"Могильные цветы": украинцев в сети возмутило фото роз в Покровске

Украинцы в соцсетях возмущаются клумбами на фоне разрушенных домов в Покровске и говорят, что за эти деньги надо было строить укрепления. В Донецкой ОГА утверждают, что государственные средства на цветы не тратились.

Фотографию журналистки "Украинской правды" Ольги Кириленко, сделанную в Покровске 7 августа, добавил к своему сообщению в Facebook Аркадий Бабченко. Он отметил, что раньше в город имел 60 тысяч населения и еще прошлым летом там можно было выпить кофе в кафе, а сегодня избитый российскими управляемыми авиабомбами Покровск стал чрезвычайно пустым.

"Среди того, что напоминает здесь о довоенной жизни — огромные клумбы красных и розовых роз. Они, как ни странно, устояли и расцвели после всех обстрелов", — отметил Бабченко.

"Эти клумбы — немой упрек властям, которые вместо укрепрайонов разбивали клумбы и мостили тротуары в то время, когда враг подходил к городу", — написала пользовательница Ольга Якимец.

Комментатор Лариса Романенко назвала розы в Покровске "могильными цветами".

Впрочем были и комментаторы, отметившие красоту розовых кустов.

"Но ведь клумбы красивые там посадили", — написал Artem Hizhko.

Розы в Покровске: комментарий властей

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в опубликованном 8 августа интервью "Главкому" комментировал видео военного, который критиковал власти Покровска за высадку клумб коммунальщиками в прифронтовом городе. Глава ОГА заверил, что государство не тратило денег на эти цветы, а военнослужащий впоследствии снял ролик с извинениями за свои слова.

"Что касается этих цветов, то на их высадку ни копейки государственных средств потрачено не было. Это Покровское городское коммунальное предприятие занимается выращиванием. И эти цветы не купленные где-то, а наши, поэтому их и высаживают", — сказал Вадим Филашкин.

Отметим, на сайте системы публичных закупок Prozzoro 6 февраля появлялась информация о тендере отдела культуры, туризма и охраны культурного наследия Покровского городского совета на закупку цветов на почти 100 тысяч гривен.

Бои за Покровск: что известно

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук 15 августа рассказал, что россияне перебрасывают войска из-под Сум на Покровское направление, которое сейчас является для оккупантов приоритетным.

Военнослужащий с позывным "Скиф", командир экипажа беспилотных авиационных комплексов отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" НГУ 15 августа сообщил, что после прорыва под Добропольем противник пытается перерезать для украинских подразделений логистические трассы Константиновка-Покровск и Краматорск-Покровск.