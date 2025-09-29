Роковини трагедії Бабиного Яру: що відомо про злочини нацистів і як СРСР приховував убивства євреїв

29 вересня українці вшановують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. У цей день 84 роки тому нацисти почали масовані розстріли цивільних в окупованому Києві.

За 29-30 вересня 1941 року нацисти розстріляли понад 33 тисячі київських євреїв. Загалом за оцінками істориків на цьому місці були страчені понад 100 тисяч євреїв, ромів, українських націоналістів, інших беззбройних цивільних і військовополонених з радянської армії. Фокус розповідає історію трагедії та вшанування пам'яті її жертв в Україні.

Історія трагедії Бабиного Яру

Балка на північному заході Києва — Бабин Яр — стала символом Голокосту в Україні, розповідає Український інститут національної пам'яті. З вересня 1941 по вересень 1943 року органи нацистської поліції безпеки та айзантцгрупи Служби безпеки разом із військовою та цивільною владою Києва регулярно розстрілювали на цьому місці беззбройних людей. Бабин Яр став братською могилою для понад 100 тисяч цивільних і військовополонених.

Кадри з фільму Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст" Фото: пресцентр Держкіно

Війська Вермахту увійшли до Києва 19 вересня 1941-го, а 27 вересня вже відбулися перші розстріли. Наступного дня нацисти розклеїли оголошення, в яких наказували всім євреям міста зібратися на розі вулиць Дегтярівської та Мельникова.

Десятки тисяч євреїв 29 вересня пройшли "дорогою смерті" від Лук’янівської площі по вулиці Мельникова до перших воріт Єврейського кладовища, вулицею Кагатною (зараз — сім'ї Хохлових), вулицею Табірною (сучасна назва — Дорогожицька). Перед Братським кладовищем у них забирали гроші, документи та коштовності й змушували залишати речі та верхній одяг. В кінці кладовища, на території, де нині розташована телевежа, євреї звертали до краю яру, де їх розстрілювали на майже півкілометровому відрізку.

До 18:00 нацисти вбили близько 22 тисяч людей, а інших розстріляли наступного дня — всього за 29-30 вересня загинула 33 771 особа.

Ще кілька масових убивств нацисти здійснили у жовтні. Розстріли тривали до 1943 року, поки війська Третього Рейху не залишили Київ.

Вшанування жертв Бабиного Яру

Радянська влада тривалий час замовчувала трагедію Бабиного Яру. На державному рівні про масові розстріли євреїв почали говорити після стихійного мітингу за участі українських дисидентів Івана Дзюби та Віктора Некрасова, який відбувся на 25 роковини трагедії 29 вересня 1966 року. За десять років на місці розстрілів було встановлено пам'ятник, в написі на якому, втім, не було згадано розстріляних євреїв.

Голова Інституту національної пам’яті зазначав, що керівництво СРСР прагнуло стерти пам'ять про жертв нацистів у Бабиному Яру, оскільки серед розстріляних були євреї, яких після Другої світової називали "безродними космополітами" і "агентами міжнародного капіталізму", українські "буржуазні націоналісти та колаборанти", і військовополонені, які вважалися "зрадниками батьківщини".

Пам'ятник "Менора", присвячений убивству мирного єврейського населення Києва у Бабиному Яру, було встановлено у 50-ті роковини трагедії 29 вересня 1991 року.

Належно вшановувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру у Києві почали після розпаду СРСР та здобуття Україною незалежності.

Пам'ятник "Менора" у Києві присвячений євреям, розстріляним нацистами у Бабиному Яру

Росіяни вдарили по Бабиному Яру у 2022 році

Під час обстрілу російськими окупантами телевежі в Києві 1 березня 2022 року снаряд влучив також біля пам'ятника жертвам Бабиного Яру. Були поранені п'ятеро людей, які прийшли до меморіалу вшанувати пам'ять убитих під час Голокосту євреїв. Президент України Володимир Зеленський того ж дня висловився про обстріл Бабиного Яру в Києві та зазначив, що "історія повторюється".

"Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним?" — написав голова держави.

CIT визначили місте удару росіян по Бабиному Яру 1 березня 2022 року Фото: Telegram

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team з'ясувала, що росіяни завдали ракетного удару саме по місцю розстрілу євреїв.

