Годовщина трагедии Бабьего Яра: что известно о преступлениях нацистов и как СССР скрывал убийства евреев

29 сентября украинцы чтят память жертв трагедии Бабьего Яра. В этот день 84 года назад нацисты начали массированные расстрелы гражданских в оккупированном Киеве.

За 29-30 сентября 1941 года нацисты расстреляли более 33 тысяч киевских евреев. Всего по оценкам историков на этом месте были казнены более 100 тысяч евреев, ромов, украинских националистов, других безоружных гражданских и военнопленных из советской армии. Фокус рассказывает историю трагедии и чествования памяти ее жертв в Украине.

История трагедии Бабьего Яра

Балка на северо-западе Киева — Бабий Яр — стала символом Холокоста в Украине, рассказывает Украинский институт национальной памяти. С сентября 1941 по сентябрь 1943 года органы нацистской полиции безопасности и айзантцгруппы Службы безопасности вместе с военными и гражданскими властями Киева регулярно расстреливали на этом месте безоружных людей. Бабий Яр стал братской могилой для более 100 тысяч гражданских и военнопленных.

Войска Вермахта вошли в Киев 19 сентября 1941-го, а 27 сентября уже состоялись первые расстрелы. На следующий день нацисты расклеили объявления, в которых приказывали всем евреям города собраться на углу улиц Дегтяревской и Мельникова.

Десятки тысяч евреев 29 сентября прошли "дорогой смерти" от Лукьяновской площади по улице Мельникова до первых ворот Еврейского кладбища, по улице Кагатной (сейчас — семьи Хохловых), улице Лагерной (современное название — Дорогожицкая). Перед Братским кладбищем у них забирали деньги, документы и драгоценности и заставляли оставлять вещи и верхнюю одежду. В конце кладбища, на территории, где сейчас расположена телебашня, евреи сворачивали к краю оврага, где их расстреливали на почти полукилометровом отрезке.

До 18:00 нацисты убили около 22 тысяч человек, а остальных расстреляли на следующий день — всего за 29-30 сентября погиб 33 771 человек.

Еще несколько массовых убийств нацисты совершили в октябре. Расстрелы продолжались до 1943 года, пока войска Третьего Рейха не покинули Киев.

Чествование жертв Бабьего Яра

Советская власть долгое время замалчивала трагедию Бабьего Яра. На государственном уровне о массовых расстрелах евреев начали говорить после стихийного митинга с участием украинских диссидентов Ивана Дзюбы и Виктора Некрасова, который состоялся на 25 годовщину трагедии 29 сентября 1966 года. Через десять лет на месте расстрелов был установлен памятник, в надписи на котором, впрочем, не было упомянуто расстрелянных евреев.

Глава Института национальной памяти отмечал, что руководство СССР стремилось стереть память о жертвах нацистов в Бабьем Яру, поскольку среди расстрелянных были евреи, которых после Второй мировой называли "безродными космополитами" и "агентами международного капитализма", украинские "буржуазные националисты и коллаборационисты", и военнопленные, которые считались "предателями родины".

Памятник "Менора", посвященный убийству мирного еврейского населения Киева в Бабьем Яру, был установлен в 50-ю годовщину трагедии 29 сентября 1991 года.

Должным образом чтить память жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве начали после распада СССР и обретения Украиной независимости.

Россияне ударили по Бабьему Яру в 2022 году

Во время обстрела российскими оккупантами телебашни в Киеве 1 марта 2022 года снаряд попал также возле памятника жертвам Бабьего Яра. Были ранены пять человек, которые пришли к мемориалу почтить память убитых во время Холокоста евреев. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день высказался об обстреле Бабьего Яра в Киеве и отметил, что "история повторяется".

"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым?" — написал глава государства.

Группа расследователей Conflict Intelligence Team выяснила, что россияне нанесли ракетный удар именно по месту расстрела евреев.

