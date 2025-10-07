Експрацівник ТЦК отримав вирок за побиття вчителя в Харкові: що вирішив суд

Колишній співробітник ТЦК Сергій Воловик, обвинувачений у побитті вчителя в Харкові у травні 2025 року, засуджений до трьох років обмеження волі. Крім того, він повинен виплатити потерпілому вчителю історії компенсацію моральної шкоди в розмірі 150 тисяч гривень.

Про вирок у справі про побиття вчителя у Харкові повідомив 7 жовтня з зали суду кореспондент "Суспільного". За його словами, колишнього працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Воловика Салтівський районний суд визнав винним у хуліганстві.

Журналіст зазначив, що спочатку потерпілий Юрій Федяй вимагав компенсації моральної шкоди в розмірі 300 тисяч гривень, а також 21 тисячі гривень, витраченої на правову допомогу. Обвинувачений ексспівробітник ТЦК під час попереднього засідання 19 вересня погоджувався виплатити 30 тисяч гривень моральної шкоди та компенсувати 21 тисячу гривень правової допомоги.

Підсудний має 30 днів на оскарження рішення суду.

Побиття вчителя у Харкові: деталі справи

Відео, на якому співробітник ТЦК бив чоловіка в живіт, поширилося в мережі 11 травня. В Харківському обласному ТЦК і СП того ж дня повідомляли, що конфлікт виник через "провокаційні дії з боку громадянина".

13 травня міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що побитий вчитель викладає в школі "Захист Вітчизни", заброньований від мобілізації та на момент перевірки співробітниками ТЦК мав відповідні документи.

Речниця Харківського обласного ТЦК та СП Олена Родіна 14 травня повідомила, що підозрюваного у побитті вчителя військового відсторонили від роботи.

Під час засідання 19 вересня ексспівробітник ТЦК відповів, що вдарив учителя, бо перебував у "підірваному моральному стані", а педагог його "бісив" і "дратував своєю поведінкою".