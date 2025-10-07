Экс-сотрудник ТЦК получил приговор за избиение учителя в Харькове: что решил суд

Бывший сотрудник ТЦК Сергей Воловик, обвиняемый в избиении учителя в Харькове в мае 2025 года, приговорен к трем годам ограничения свободы. Кроме того, он должен выплатить пострадавшему учителю истории компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч гривен.

Related video

О приговоре по делу об избиении учителя в Харькове сообщил 7 октября из зала суда корреспондент "Суспільного". По его словам, бывшего работника территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Воловика Салтовский районный суд признал виновным в хулиганстве.

Журналист отметил, что сначала потерпевший Юрий Федяй требовал компенсации морального вреда в размере 300 тысяч гривен, а также 21 тысячи гривен, потраченной на правовую помощь. Обвиняемый экс-сотрудник ТЦК во время предыдущего заседания 19 сентября соглашался выплатить 30 тысяч гривен морального вреда и компенсировать 21 тысячу гривен правовой помощи.

У подсудимого есть 30 дней на обжалование решения суда.

Избиение учителя в Харькове: детали дела

Видео, на котором сотрудник ТЦК бил мужчину в живот, распространилось в сети 11 мая. В Харьковском областном ТЦК и СП в тот же день сообщали, что конфликт возник из-за "провокационных действий со стороны гражданина".

13 мая городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что избитый учитель преподает в школе "Защита Отечества", забронирован от мобилизации и на момент проверки сотрудниками ТЦК имел соответствующие документы.

Пресс-секретарь Харьковского областного ТЦК и СП Елена Родина 14 мая сообщила, что подозреваемого в избиении учителя военного отстранили от работы.

Во время заседания 19 сентября экс-сотрудник ТЦК ответил, что ударил учителя, потому что находился в "подорванном моральном состоянии", а педагог его "бесил" и "раздражал своим поведением".