Побиття велосипедиста в Києві: водієві Mercedes змінили запобіжний захід

44-річний бізнесмен Олександр Хілик, який 25 вересня побив велосипедиста до втрати свідомості і залишив його в безпорадному стані, поїхавши з місця інциденту, отримав новий запобіжний захід.

Замість арешту на 30 діб, до 31 жовтня 2025 року, без права внесення застави, за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень йому призначили утримання під вартою на два місяці з можливістю внести 5 млн гривень застави, повідомляє "Суспільне".

За інформацією журналістів, Хілик просив зробити засідання закритим, мотивуючи це тим, що в ЗМІ суд над ним висвітлювали "вибірково".

"Ніхто в ютубі не показав об'єктивно подію, як це було. Мене виставили людиною, яка зловживає всіма правами", — заявив він, однак суддя відхилив прохання, оскільки засідання транслювалося онлайн.

У суді вивчили відео, зняте камерами спостереження, а також відео, яке знімала на телефон дружина підозрюваного.

Адвокатка Хілика Олена Кононець заявила, що, як видно на кадрах, "це не було побиття потерпілого".

"Після перегляду обох відео можемо об'єктивно говорити про події. Бачимо, що він намагався уникнути конфлікту. Намагалися зв'язатися з адвокатами потерпілого, щоб дізнатися його стан і процес лікування. Нам повідомили, що після виписки з лікарні вони будуть готові до певного діалогу", — сказала вона, додавши, що те, що трапилося, не виправдовує її підзахисного, але тепер суд побачив, що передувало цим подіям.

Вона додала, що у її підзахисного немає можливості внести заставу.

Побиття велосипедиста в Києві: що відомо

25 вересня в Києві водій Mercedes припаркувався на велосмузі і побив велосипедиста, який зробив йому зауваження з приводу порушення правил паркування.

За кілька днів відео з'явилося в мережі та викликало широкий суспільний резонанс.

Поліція затримала бізнесмена, жителя Білої Церкви, 2 жовтня. Йому оголосили про підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень і відправили під нічний домашній арешт.

Однак невдовзі йому інкримінували й залишення людини в небезпеці.

4 жовтня Хілика заарештували і відправили в СІЗО. Під час обрання запобіжного заходу він пояснив, чому втік з місця події.

Антон, потерпілий, вийшов на зв'язок після інциденту й озвучив свою версію того, що сталося.

У Хілика є ще відкрите кримінальне провадження. Він обвинувачується у привласненні 25 млн гривень на закупівлях одягу для тероборони.