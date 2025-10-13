Избиение велосипедиста в Киеве: водителю Mercedes изменили меру пресечения

44-летний бизнесмен Александр Хилик, который 25 сентября избил велосипедиста до потери сознания и оставил его в беспомощном состоянии, уехав с места инцидента, получил новую меру пресечения.

Вместо ареста на 30 суток, до 31 октября 2025 года, без права внесения залога, за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений ему назначили содержание под стражей на два месяца с возможностью внести 5 млн гривен залога, сообщает "Суспільне".

По информации журналистов, Хілик просил сделать заседание закрытым, мотивируя это тем, что в СМИ суд над ним освещали "выборочно".

"Никто в ютубе не показал объективно событие, как это было. Меня выставили человеком, злоупотребляющим всеми правами", — заявил он, однако судья отклонил просьбу, поскольку заседание транслировалось онлайн.

В суде изучили видео, снятое камерами наблюдения, а также видео, которое снимала на телефон жена подозреваемого.

Адвокат Хілика Елена Кононець заявила, что, как видно на кадрах, "это не было избиение потерпевшего".

"После просмотра обоих видео можем объективно говорить о событиях. Видим, что он пытался избежать конфликта. Пытались связаться с адвокатами потерпевшего, чтобы узнать его состояние и процесс лечения. Нам сообщили, что после выписки из больницы они будут готовы к определенному диалогу", – сказала она, добавив, что случившееся не оправдывает ее подзащитного, но теперь суд увидел, что предшествовало этим событиям.

Она добавила, что у ее подзащитного нет возможности внести заставу.

Избиение велосипедиста в Киеве: что известно

25 сентября в Киеве водитель Mercedes припарковался на велополосе и избил велосипедиста, который сделал ему замечание по поводу нарушения правил парковки.

Через несколько дней видео появилось в сети и вызвало широкий общественный резонанс.

Полиция задержала бизнесмена, жителя Белой Церкви, 2 октября. Ему объявили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений и отправили под ночной домашний арест.

Однако вскоре ему инкриминировали и оставление человека в опасности.

4 октября Хілика арестовали и отправили в СИЗО. Во время избрания меры пресечения он объяснил, почему скрылся с места происшествия.

Антон, пострадавший, вышел на связь после инцидента и озвучил свою версию случившегося.

У Хілика есть еще открытое уголовное производство. Он обвиняется в присвоении 25 млн гривен на закупках одежды для терробороны.