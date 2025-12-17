Витік особистих фото Шабуніна: в ДБР і Офісі генпрокурора відреагували на звинувачення

В ДБР відповіли на заяви голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна про "злив" в соцмережі його особистих фото, вилучених під час обшуків. В бюро пообіцяли ретельно перевірити всіх працівників, дотичних до приватної інформації.

Реакція на звинувачення Шабуніна у "зливі" фото опублікована на сайті Державного бюро розслідувань 17 грудня. В пресцентрі заявили, що бюро ретельно перевірить усіх працівників, які контактували з фотографіями в межах кримінального провадження.

"Низка медіа впродовж останнього часу опублікувала приватні знімки особи, що є фігурантом кримінального провадження Бюро. Це викликало хвилю хибних звинувачень у бік Державного бюро розслідувань та правоохоронної системи загалом", — сказали в ДБР.

В бюро запевнили, що якщо причетність його працівників до інциденту буде встановлено, винних притягнуть до відповідальності за законом.

В Офісі генерального прокурора відповіли на запит "24 каналу", що потерпілий не писав заяви про правопорушення, а відреагувати на звинувачення вони можуть лише в разі встановлення фактів. За словами пресслужби прокуратури, спроби звинуватити Офіс у несанкціонованому поширенні інформації "мають ознаки умисної дискредитації інституції".

"Якщо той, хто поширив фото, порушив недоторканність приватного життя, то розслідувати ці дії можна лише після заяви потерпілого. Наразі в ОГП її немає. В Офісі підозрюють, що безпідставні звинувачення — це кампанія проти відомства", — сказали в ОГП.

В інституції додали, що не беруть участі в інформаційних кампаніях і не дають коментарів щодо припущень.

Скандал з фото Шабуніна: деталі

Голова ЦПК Віталій Шабунін звинуватив ДБР і ОГП у "зливі" в мережу його особистих фотографій 16 грудня. За його словами, фото були у вилученому слідчими телефоні. Активіст вважає, що "злив" був "відповіддю" на публікацію ЦПК списку причетних до втручання в роботу НАБУ і САП силовиків.

11 липня в ЦПК повідомили про обшуки ДБР у голови Центру протидії корупції Шабуніна в Чугуївському районі Харківської області. Бюро того ж дня повідомила Шабуніну про підозру за двома статтями: ухилення від військової служби в умовах воєнного стану та шахрайство.

13 серпня в Центрі протидії корупції заявляли, що слідчі ДБР приїхали на Харківщину для оголошення "оновленої підозри" Шабуніну зі зміненими обставинами, і звинувачували "прибічників президента Володимира Зеленського" у намаганнях "закрити рота всім, хто має сміливість критикувати дії влади".