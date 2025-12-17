Утечка личных фото Шабунина: в ГБР и Офисе генпрокурора отреагировали на обвинения

В ГБР ответили на заявления главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина о "сливе" в соцсети его личных фото, изъятых во время обысков. В бюро пообещали тщательно проверить всех работников, касающихся частной информации.

Реакция на обвинения Шабунина в "сливе" фото опубликована на сайте Государственного бюро расследований 17 декабря. В пресс-центре заявили, что бюро тщательно проверит всех работников, которые контактировали с фотографиями в рамках уголовного производства.

"Ряд медиа в последнее время опубликовал частные снимки лица, являющегося фигурантом уголовного производства Бюро. Это вызвало волну ложных обвинений в сторону Государственного бюро расследований и правоохранительной системы в целом", — сказали в ГБР.

В бюро заверили, что если причастность его работников к инциденту будет установлена, виновных привлекут к ответственности по закону.

В Офисе генерального прокурора ответили на запрос "24 канала", что потерпевший не писал заявления о правонарушении, а отреагировать на обвинения они могут только в случае установления фактов. По словам пресс-службы прокуратуры, попытки обвинить Офис в несанкционированном распространении информации "имеют признаки умышленной дискредитации института".

"Если тот, кто распространил фото, нарушил неприкосновенность частной жизни, то расследовать эти действия можно только после заявления потерпевшего. Сейчас в ОГП его нет. В Офисе подозревают, что безосновательные обвинения — это кампания против ведомства", — сказали в ОГП.

В институте добавили, что не участвуют в информационных кампаниях и не дают комментариев относительно предположений.

Скандал с фото Шабунина: детали

Глава ЦПК Виталий Шабунин обвинил ГБР и ОГП в "сливе" в сеть его личных фотографий 16 декабря. По его словам, фото были в изъятом следователями телефоне. Активист считает, что "слив" был "ответом" на публикацию ЦПК списка причастных к вмешательству в работу НАБУ и САП силовиков.

11 июля в ЦПК сообщили об обысках ГБР у главы Центра противодействия коррупции Шабунина в Чугуевском районе Харьковской области. Бюро в тот же день сообщило Шабунину о подозрении по двум статьям: уклонение от военной службы в условиях военного положения и мошенничество.

13 августа в Центре противодействия коррупции заявляли, что следователи ГБР приехали в Харьковскую область для объявления "обновленного подозрения" Шабунину с измененными обстоятельствами, и обвиняли "сторонников президента Владимира Зеленского" в попытках "закрыть рот всем, кто имеет смелость критиковать действия власти".