Скандал зі збором Гусакова: прокурори розкрили нові деталі, кількість потерпілих зросла втричі

У справі щодо можливого шахрайського збору львів'янином Назарієм Гусаковим було змінено підозру чоловікові. Відтепер у справі буде більше потерпілих — 96 осіб замість 34.

Також зросла і сума завданих збитків — з 1,3 мільйонів гривень до 2 мільйонів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Там не вказують ім'я підозрюваного, однак, за даними видання hromadske, йдеться саме про Назарія Гусакова.

"За даними слідства, чоловік організував у соціальних мережах і Telegram-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, із червня 2024 року він отримував цей лікарський засіб безоплатно за рахунок місцевого бюджету", — повідомили в Офісі генпрокурора.

При цьому для збору коштів використовувалися платіжні платформи, а також інформаційна підтримка медійних осіб та інфлюенсерів.

Водночас, за версією слідства, зібрані кошти використовувалися не для лікування СМА, А на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби.

В підозрюваного вилучили мобільний телефон та флеш-накопичувачі.

Також до суду скеровано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Водночас передбачено, що Гусаков зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або прямування до укриття під час повітряної тривоги.

Справа Назарія Гусакова — що відомо

17 червня 2025 року в почали з'являтися повідомлення про те, що Назарій не відповідає на прохання надати звіти за зібрані на лікування кошти. А йшлося не про маленькі суми.

З огляду на суспільний резонанс правоохоронці розпочали кримінальні провадження за статтями щодо шахрайства легалізації або відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Журналісти LVIV.MEDIA отримали в розпорядження дані про кілька десятків вхідних транзакцій на криптогаманці бірж Binance і FTX Назарія Гусакова, що здійснювалися в період з липня 2022 року по травень 2025 року. Вони демонструють, що за цей час загальна сума транзакцій через його рахунки склала $5,135 млн.

У коментарі виданню чоловік заявив, що це —"гроші людей, які проганяли свої виграші або з покеру, або зі ставок". Він зізнався, що мав із цього від трьох до п'яти відсотків.

23 липня генпрокурор Руслан Кравченко анонсував заочне вручення підозри Гусакову, який перебуває за межами України. "Сума 1 млн 200 тис. збитків. Понад 300 осіб відмовилися бути потерпілими", — сказав Кравченко.

Раніше Фокус писав, що на одне з українських ЗМІ почався тиск після публікацій матеріалів про Гусакова.