Скандал со сбором Гусакова: прокуроры раскрыли новые детали, количество пострадавших выросло втрое

В деле о возможном мошенническом сборе львовянином Назарием Гусаковым было изменено подозрение мужчине. Отныне в деле будет больше потерпевших — 96 человек вместо 34.

Также выросла и сумма нанесенного ущерба — с 1,3 миллионов гривен до 2 миллионов. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Там не указывают имя подозреваемого, однако, по данным издания hromadske, речь идет именно о Назарии Гусакове.

"По данным следствия, мужчина организовал в социальных сетях и Telegram-каналах кампанию по сбору средств, заявляя о якобы критической потребности в дорогостоящем препарате для лечения СМА. В то же время, по информации Львовского городского совета, с июня 2024 года он получал это лекарственное средство бесплатно за счет местного бюджета", — сообщили в Офисе генпрокурора.

При этом для сбора средств использовались платежные платформы, а также информационная поддержка медийных лиц и инфлюенсеров.

В то же время, по версии следствия, собранные средства использовались не для лечения СМА, а на азартные игры, инвестиции в криптовалюту и личные нужды.

У подозреваемого изъяли мобильный телефон и флеш-накопители.

Также в суд направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В то же время предусмотрено, что Гусаков сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи или следования в укрытие во время воздушной тревоги.

Дело Назария Гусакова — что известно

17 июня 2025 года в начали появляться сообщения о том, что Назарий не отвечает на просьбу предоставить отчеты за собранные на лечение средства. А речь шла не о маленьких суммах.

Учитывая общественный резонанс правоохранители начали уголовные производства по статьям о мошенничестве легализации или отмывании доходов, полученных преступным путем.

Журналисты LVIV.MEDIA получили в распоряжение данные о нескольких десятках входящих транзакций на криптокошельках бирж Binance и FTX Назария Гусакова, осуществлявшихся в период с июля 2022 года по май 2025 года. Они демонстрируют, что за это время общая сумма транзакций через его счета составила $5,135 млн.

В комментарии изданию мужчина заявил, что это -"деньги людей, которые прогоняли свои выигрыши или с покера, или со ставок". Он признался, что имел с этого от трех до пяти процентов.

23 июля генпрокурор Руслан Кравченко анонсировал заочное вручение подозрения Гусакову, который находится за пределами Украины. "Сумма 1 млн 200 тыс. убытков. Более 300 человек отказались быть потерпевшими", — сказал Кравченко.

Ранее Фокус писал, что на одно из украинских СМИ началось давление после публикаций материалов о Гусакове. Мы также писали, что друг Гусакова, убегая от правоохранителей, сбил полицейского, а потом три часа просидел на чердаке.