Міндіч припинив підприємницьку діяльність в Україні, — YouControl

Один із головних фігурантів розслідування НАБУ і САП "Мідас" Тимур Міндіч, який утік до Ізраїлю, вийшов із бізнесу в Україні.

Він припинив статус фізичної особи-підприємця в Україні, про що свідчать дані порталу YouControl.

З обліку в податкових органах Міндіч знявся 16 березня цього року.

Згідно з опублікованою інформацією, Міндіч займався розповсюдженням кіно- та відеофільмів, а також телевізійних програм.

Серед інших видів діяльності — оптова торгівля одягом і взуттям, діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та аудиту, консультування з питань оподаткування, дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, театральна та концертна діяльність та інше.

Свій бізнес Міндіч вів в Україні з серпня 2003 року, тобто майже 23 роки.

Зазначимо, що в листопаді минулого року розважальний Youtube-канал Stadium Family з 263 тисячами підписників заявив про те, що припиняє роботу на невизначений час. Stadium Family створює гумористичний контент на платформі YouTube. Зокрема, серед популярних форматів такі шоу: "Мафія", "Шпигун", "Батли" та "Розряд".

Згідно з даними YouControl, власниками компанії "Стедіум Фемілі" (ТОВ "СТЕДІУМ ФЕМІЛІ") є Тимур Міндіч (75% частки) і Володимир Мартинець (25% частки).

Від Міндіча раніше відхрестився і "Квартал 95". У студії зазначили, що Тимур Міндіч має юридичний зв'язок зі Студією, але при цьому не впливає на контент або рішення команди, а також не бере участі в її діяльності.

Справа Тимура Міндіча: що відомо

11 листопада НАБУ оголосило про підозри учасникам корупційної схеми в "Енергоатомі". За даними слідства, керівником угруповання був бізнесмен Тимур Міндіч.

13 листопада президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію.

Розслідувачі Hromadske 17 листопада розповіли, що мати Тимура Міндіча протягом 2020-2023 років стала власницею трьох квартир у Києві.

22 листопада стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ оголосило фігурантів справи "Енергоатому" Міндіча і Цукермана в розшук.

25 листопада в НАБУ розповіли, що Міндіч зумів швидко виїхати з країни прямо перед обшуками 10 листопада.

Народний депутат Ярослав Железняк 26 листопада показав, яку інформацію про чиновників збирав Міндич. За словами парламентарія, "бек-офіси" бізнесмена мали 527 досьє.

26 січня 2026 року Міндіча подали в розшук Інтерполу.

Директор НАБУ Семен Кривонос 26 лютого говорив, що правоохоронці завчасно попередили фігурантів справи "Мідас" про спостереження детективів бюро.

27 лютого Міндіч відповів на дзвінок нардепа Олексія Гончаренка і заявив, що досі вважає Володимира Зеленського своїм другом попри санкції, а повернутися додому не може, бо в Україні "немає чесного розслідування".

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач через 2,5 тижні пошуків у Тель-Авіві та Герцлі все ж зумів знайти в Ізраїлі Тимура Міндіча, який заявив, що з нього "зробили крайнього".

31 березня 2026 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що ініціює екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча в Україну, а також Олександра Цукермана. Відомство надіслало відповідний запит до Мін'юсту Ізраїлю.

Цукерман, який фігурує на "плівках" НАБУ як "Шугармен", також перебуває за кордоном — в Ізраїлі. У коментарі ЗМІ він заявив, що "повернеться в Україну із задоволенням, коли буде час". Підозру в причетності до корупції в енергетиці він назвав брехнею.