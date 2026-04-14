Миндич прекратил предпринимательскую деятельность в Украине, — YouControl

Один из главных фигурантов расследования НАБУ и САП "Мидас" Тимур Миндич, сбежавший в Израиль, вышел из бизнеса в Украине.

Он прекратил статус физического лица-предпринимателя в Украине, о чем свидетельтвуют данные портала YouControl.

С учета в налоговых органах Миндич снялся 16 марта этого года.

Согласно опубликованной информации, Миндич занимался распространением кино-и видеофильмов, а также телевизионных програм.

Среди других видов деятельности — оптовая торговля одеждой и обувью, Деятельность в сфере права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам налогообложения, исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, театральная и концертная деятельность и другое.

Свой бизнес Миндич вел в Украине с августа 2003 года, то есть почти 23 года.

Отметим что в ноябре прошлого года развлекательный Youtube-канал Stadium Family с 263 тысячами подписчиков заявил о том, что прекращает работу на неопределенное время. Stadium Family создает юмористический контент на платформе YouTube. В частности, среди популярных форматов такие шоу: "Мафия", "Шпион", "Батлы" и "Разряд".

Согласно данным YouControl, владельцами компании "Стедиум Фемили" (ООО "СТЕДИУМ ФЕМИЛИ") являются Тимур Миндич (75% доли) и Владимир Мартинец (25% доли).

От Миндича ранее открестился и "Квартал 95". В студии отметили, что Тимур Миндич имеет юридическую связь со Студией, но при этом не влияет на контент или решения команды, а также не участвует в ее деятельности.

Дело Тимура Миндича: что известно

11 ноября НАБУ объявило о подозрениях участникам коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, руководителем группировки был бизнесмен Тимур Миндич.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана, фигурирующих в деле о коррупции.

Расследователи Hromadske 17 ноября рассказали, что мать Тимура Миндича в течение 2020-2023 годов стала владелицей трех квартир в Киеве.

22 ноября стало известно, что Министерство внутренних дел объявило фигурантов дела "Энергоатома" Миндича и Цукермана в розыск.

25 ноября в НАБУ рассказали, что Миндич сумел быстро выехать из страны прямо перед обысками 10 ноября.

Народный депутат Ярослав Железняк 26 ноября показал, какую информацию о чиновниках собирал Миндич. По словам парламентария, "бэк-офисы" бизнесмена имели 527 досье.

26 января 2026 года Миндича подали в розыск Интерпола.

Директор НАБУ Семен Кривонос 26 февраля говорил, что правоохранители заблаговременно предупредили фигурантов дела "Мидас" о наблюдении детективов бюро.

27 февраля Миндич ответил на звонок нардепа Алексея Гончаренко и заявил, что до сих пор считает Владимира Зеленского своим другом несмотря на санкции, а вернуться домой не может, потому что в Украине "нет честного расследования".

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач через 2,5 недели поисков в Тель-Авиве и Герцли все же сумел найти в Израиле Тимура Миндича, который заявил, что из него "сделали крайнего".

31 марта 2026 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что инициирует экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича в Украину, а также Александра Цукермана. Ведомство отправило соответствующий запрос в Минюст Израиля.

Цукерман, который фигурирует на "пленках" НАБУ как "Шугармен", также находится за границей — в Израиле. В комментарии СМИ он заявил, что "вернется в Украину с удовольствием, когда будет время". Подозрение в причастности к коррупции в энергетике он назвал ложью.