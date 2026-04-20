Втеча патрульних під час стрілянини у Києві: Жуков пояснив їх дії

Євген Жуков пояснив своє рішення піти у відставку. На його думку, його відставка є справедливою.

Глава патрульної поліції Євген Жуков, який подав у відставку, через втечу патрульних під час стрілянини у Голосіївському районі Києва 18 квітня. Закликав не судити про всю поліцію за одним інцидентом. Відповідну заяву керівник копів та бойовий офіцер з позивним "Маршал" зробив на своїй сторінці у Фейсбук.

Він визнав, що двоє патрульних діяли непрофесійно та негідно. Але одна ця подія не робить усю поліцію поганою.

"У Голосіївському районі м. Києва сталося те, чого не повинно було статися. Двоє наших патрульних діяли непрофесійно і негідно. Не зорієнтувалися, не вступили в бій із нападником, залишили поранених громадян. Це неприпустимо — для них, для системи і для мене особисто", — написав він.

Євген Жуков також пояснив своє рішення піти у відставку. На його думку, його відставка є справедливою.

"Я очолюю Департамент патрульної поліції України з 2015 року і знаю, що таке відповідальність за особовий склад. Саме тому я прийняв рішення — подав рапорт про звільнення із займаної посади. Думаю, так буде справедливо", — зазначив він.

За його словами, "подальшу оцінку діям поліцейських надасть слідство та службове розслідування", але втеча двох патрульних не робить "усю поліцію поганою".

"Хочу підкреслити, що одна ця подія не робить усю поліцію поганою, недосвідченою та неефективною. Тисячі офіцерів щодня ризикують життям і роблять свою роботу — важку роботу. Рятують життя громадян, дістають з-під завалів, займаються евакуацією в зоні бойових дій, затримують злочинців, а також знищують ворогів на лінії зіткнення", — наголосив він.

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва стрілець вийшов із під'їзду, вистрілив у кількох людей біля будинку, зокрема в родину з 12-річним хлопчиком, спустився вулицею, де вбив ще двох людей на шляху та дійшов до місцевого супермаркету. Де він знову відкрив вогонь і взяв у заручники покупців та працівників магазину. До того він підпалив свою квартиру. Після нетривалих переговорів з поліцією чоловік вистрілив у ще одного заручника й тоді спецпризначенці КОРДу його ліквідували.

Правоохоронці з'ясували, що стрілянина почалась із побутового конфлікту, коли чоловік посварився із сусідом та вистрелив в нього з травматичного пістолета.

Жуков оголосив про свою відставку.

Згодом стало відомо про відставку керівника патрульної поліції Євгена Жукова. Під час брифінгу він заявив, що бере відповідальність на себе за дії правоохоронців, які лишили місце інциденту.

Руслан Кравченко опублікував відео з боді-камер екіпажу патрульних.

20 квітня двом співробітникам Управління патрульної поліції в Києві через їхні дії під час терористичного акту повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки Генеральний прокурор України Руслан Кравченко опублікував відео з боді-камер екіпажу патрульних, які прибули на місце стрілянини в Голосіївському районі Києва, але втекли з місця подій.