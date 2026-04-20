Бегство патрульных во время стрельбы в Киеве: Жуков объяснил их действия

Евгений Жуков объяснил свое решение уйти в отставку. По его мнению, его отставка является справедливой.

Глава патрульной полиции Евгений Жуков, который подал в отставку, из-за побега патрульных во время стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля. Призвал не судить обо всей полиции по одному инциденту. Соответствующее заявление руководитель копов и боевой офицер с позывным "Маршал" сделал на своей странице в Фейсбук.

Он признал, что двое патрульных действовали непрофессионально и недостойно. Но одно это событие не делает всю полицию плохой.

"В Голосеевском районе г. Киева произошло то, чего не должно было произойти. Двое наших патрульных действовали непрофессионально и недостойно. Не сориентировались, не вступили в бой с нападавшим, оставили раненых граждан. Это недопустимо — для них, для системы и для меня лично", — написал он.

Відео дня

Евгений Жуков также объяснил свое решение уйти в отставку. По его мнению, его отставка является справедливой.

"Я возглавляю Департамент патрульной полиции Украины с 2015 года и знаю, что такое ответственность за личный состав. Именно поэтому я принял решение — подал рапорт об увольнении с занимаемой должности. Думаю, так будет справедливо", — отметил он.

По его словам, "дальнейшую оценку действиям полицейских даст следствие и служебное расследование", но побег двух патрульных не делает "всю полицию плохой".

"Хочу подчеркнуть, что одно это событие не делает всю полицию плохой, неопытной и неэффективной. Тысячи офицеров ежедневно рискуют жизнью и делают свою работу — тяжелую работу. Спасают жизни граждан, достают из-под завалов, занимаются эвакуацией в зоне боевых действий, задерживают преступников, а также уничтожают врагов на линии соприкосновения", — подчеркнул он.

Теракт в Киеве: реакция полиции

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева стрелок вышел из подъезда, выстрелил в нескольких людей возле дома, в частности в семью с 12-летним мальчиком, спустился по улице, где убил еще двух человек на пути и дошел до местного супермаркета. Где он снова открыл огонь и взял в заложники покупателей и работников магазина. До этого он поджег свою квартиру. После непродолжительных переговоров с полицией мужчина выстрелил в еще одного заложника и тогда спецназовцы КОРДа его ликвидировали.

Правоохранители выяснили, что стрельба началась с бытового конфликта, когда мужчина поссорился с соседом и выстрелил в него из травматического пистолета.

Жуков объявил о своей отставке.

Впоследствии стало известно об отставке руководителя патрульной полиции Евгения Жукова. Во время брифинга он заявил, что берет ответственность на себя за действия правоохранителей, которые покинули место инцидента.

Руслан Кравченко опубликовал видео с боди-камер экипажа патрульных.

20 апреля двум сотрудникам Управления патрульной полиции в Киеве из-за их действий во время террористического акта сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко опубликовал видео с боди-камер экипажа патрульных, которые прибыли на место стрельбы в Голосеевском районе Киева, но скрылись с места событий.