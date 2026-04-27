Правоохоронців навчатимуть на полігонах: Клименко розповів, коли стартує підготовка

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що вже цього тижня підбирають додаткових інструкторів, які будуть навчати копів.

Чиновник розповів нові подробиці про підготовку поліцейських на полігонах. Про це він розповів, спілкуючись з журналістами, передає канал Новини.LIVE

"Це інструктори з спецпідрозділів національної поліції, з підрозділів, військових підрозділів, бойових бригад і корпусів, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Місця на полігонах вже визначені", — повідомив він.

За словами Клименка, особливу увагу приділятимуть психологічній готовності поліцейських до роботи в умовах війни.

"І в першу чергу ми будемо звертати увагу на психологічну готовність роботи поліції в нинішніх умовах. Коли дуже багато зброї, коли дуже багато боєприпасів, патронів. І, відповідно, поліцейський має бути завжди готовий до дії в таких екстремальних ситуаціях", — сказав керівник МВС.

Також він прокоментував повідомлення про "відправлення поліцейських фронт".

"Я хотів би тут чітко підкреслити. Мова йшла не про фронт. В нас є бойові підрозділи і наші поліцейські, які пройшли курс базової військової підготовки, вони знаходяться на фронті на сьогодні. Це 8800 осіб. Що стосується всієї іншої поліції, то мова йде, в першу чергу, про направлення у прифронтові регіони, де вони будуть проходити стажування. Там, де поліцейські кожного дня документують воєнні злочини РФ, і де кожного дня проводиться евакуація. В тому числі, поліцейськими в першу чергу разом з працівниками ДСНС", — пояснив Клименко.

Стрілянина у Києві: реакція поліції

Теракт у Голосіївському районі Києва стався 18 квітня. Він почався з побутового конфлікту, після якого стрілець вийшов на вулицю і дорогою стріляв у людей. Потім він узяв заручників у супермаркеті "Велмарт", де також відкрив стрілянину.

Нагадаємо, щодо поліцейських порушено кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко після теракту в Києві, під час якого двоє поліцейських втекли з місця події, пообіцяв посилити підготовку патрульної поліції. До підготовки залучатимуть інструкторів, які мають бойовий досвід.

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на дії патрульних під час теракту в Києві та заявив про необхідність перегляду правил роботи поліції. Він наголосив, що правоохоронці мали діяти рішуче, адже на місці були поранені, зокрема дитина.

Після трагедії глава Департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку. Він також написав, що двоє патрульних діяли непрофесійно і негідно, але одна ця подія не робить усю поліцію поганою.

А на сайті парламенту з'явився проєкт постанови про звільнення Ігоря Клименка з посади міністра внутрішніх справ України.