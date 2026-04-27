Правоохранителей будут обучать на полигонах: Клименко рассказал, когда стартует подготовка

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что уже на этой неделе подбирают дополнительных инструкторов, которые будут обучать копов.

Чиновник рассказал новые подробности о подготовке полицейских на полигонах. Об этом он рассказал, общаясь с журналистами, передает канал Новости.LIVE

"Это инструкторы из спецподразделений национальной полиции, из подразделений, военных подразделений, боевых бригад и корпусов, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Места на полигонах уже определены", — сообщил он.

По словам Клименко, особое внимание будут уделять психологической готовности полицейских к работе в условиях войны.

"И в первую очередь мы будем обращать внимание на психологическую готовность работы полиции в нынешних условиях. Когда очень много оружия, когда очень много боеприпасов, патронов. И, соответственно, полицейский должен быть всегда готов к действию в таких экстремальных ситуациях", — сказал руководитель МВД.

Также он прокомментировал сообщения об "отправке полицейских фронт".

"Я хотел бы здесь четко подчеркнуть. Речь шла не о фронте. У нас есть боевые подразделения и наши полицейские, которые прошли курс базовой военной подготовки, они находятся на фронте на сегодня. Это 8800 человек. Что касается всей остальной полиции, то речь идет, в первую очередь, о направлении в прифронтовые регионы, где они будут проходить стажировку. Там, где полицейские каждый день документируют военные преступления РФ, и где каждый день проводится эвакуация. В том числе, полицейскими в первую очередь вместе с работниками ГСЧС", — пояснил Клименко.

Теракт в Голосеевском районе Киева произошел 18 апреля. Он начался с бытового конфликта, после которого стрелок вышел на улицу и по дороге стрелял в людей. Затем он взял заложников в супермаркете "Велмарт", где также открыл стрельбу.

Напомним, в отношении полицейских возбуждено уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Глава министерства внутренних дел Игорь Клименко после теракта в Киеве, во время которого двое полицейских скрылись с места происшествия, пообещал усилить подготовку патрульной полиции. К подготовке будут привлекать инструкторов, которые имеют боевой опыт.

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на действия патрульных во время теракта в Киеве и заявил о необходимости пересмотра правил работы полиции. Он отметил, что правоохранители должны были действовать решительно, ведь на месте были ранены, в том числе ребенок.

После трагедии глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. Он также написал, что двое патрульных действовали непрофессионально и недостойно, но одно это событие не делает всю полицию плохой.

А на сайте парламента появился проект постановления об увольнении Игоря Клименко с должности министра внутренних дел Украины.