Викрадену дівчинку примусово "удочерив" депутат Держдуми РФ: як бореться законна мати (відео)

Очільник партії "Справедлива Росія" Сергій Міронов викрав українську дівчинку Маргариту Прокопенко, змінив її ім'я, дав своє прізвище та відмовляється контактувати із законною прийомною матір'ю, розповіли медіа. Дівчинка має старшу сестру Аню, яку забрали у нову законну родину ще до війни. Маргарита-Марина росте, розлучена з сестрою. Як українка бореться за повернення дитини?

Справжня мати Маргарити Прокопенко вживала наркотичні речовини, тому дівчинка разом з сестрою жила у дитячому будинку в Херсоні, ідеться у репортажі росЗМІ "Новая газета Европа". Херсонка Дарина Репіна вирішила удочерити обох дівчаток, але до початку вторгнення встигла забрати лише одну дитину й оформлювала документу на другу. З'ясувалось, що на день вторгнення усе було готово для того, щоб забрати Маргариту з дитбудинку, але почалась війна РФ. Дівчинку викрав Сергій Миронов, який не робить жодної спроби, щоб виправити свій злочин, ідеться у матеріалі.

Викрадення українських дітей — історія Маргарити

Прийомна мати пояснила, що у перші дні вторгнення вона повезла дітей у Миколаїв та сподівалась, що зможе забрати дівчинку, на яку вже оформленні документи. Втім, у квітні з'ясувалось, що її забрав Сергій Міронов: працівники, які залишилось в Херсоні, віддали дитину. Щоб повернути викрадену Маргариту, Дарина спершу звернулась у відділення "Червоного Хреста" в Греції. Вона очікувала, що все швидко вирішиться, адже відомо ім'я дитини, викрадачі, адреса у Москві — усі деталі. Але рішення не відшукалось. Після цього було звернення до Дональда Трампа, до Валерія Залужного, до принца Катару, Анджеліни Джолі, посольства Ватикану, в міжнародні організації (фонд Foundation та інші). Крім того, є підозра, що за родиною стежать і для цього зламали машину та дім.

"Не можна було не почути і не побачити жодної реакції з боку Росії. Загалом від слова зовсім", — підсумувала Дарина Репіна.

Репіна розповіла, що мати дівчаток звати Яна Прокопенко. Жінка мала трьох дітей — двоє дочок та сина: старша Аня, потім Максим, наймолодша Маргарита. Аня залишилась в Україні, а росіяни викрали Максима та Маргариту. Хлопчик офіційно досі перебуває під опікою бабусі, його не усиновили й він є у списках на повернення. Тим часом Дарина намагається визволити з РФ наймолодшу дівчинку, якій на сьогодні іде п'ятий рік. Єдина реакція Міронова за усі ці роки — це короткий коментар пресі, у якому він говорив, що "українці роблять істерику навколо "його" дитини".

"Ви думаєте, їм потрібна Маргарита? Та у них он внуки вже є. Вона не їхньої крові, вона їм не потрібна", — сказала жінка.

Викрадення українських дітей — деталі

Зазначимо, омбудсмен Дмитро Лубінець восени 2024 року повідомив, що з початку великої війни РФ викрала близько 20 тис. українських дітей. Крім того, під загрозою депортації з окупованих територій ще півтора мільйона. Дітям дають інші імена, вивозять у спеціальні табори на "перевиховання", примусово та незаконно віддають на усиновлення. Тим часом весною 2025 року медіа повідомили про рішення, прийняте адміністрацією президента Дональда Трампа Спершу нова влада припинила розслідувати викрадення українських дітей, а потім досьє на 30 тис. осіб кинули у шредер.

Водночас у РФ вже понад рік функціонує спеціальний портал, на якому українських дітей виставили на усиновлення. Діти фігурують під вигаданими іменами, й при цьому наводять вигадані факти з їхнього минулого життя, щоб максимально ускладнити ідентифікацію.

Нагадуємо, медіа The Telegraph розповіло про загрози для викрадених українських дітей, якщо Захід не діятиме активніше.