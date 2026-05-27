Похищенную девочку принудительно "удочерил" депутат Госдумы РФ: как борется законная мать (видео)

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов похитил украинскую девочку Маргариту Прокопенко, изменил ее имя, дал свою фамилию и отказывается контактировать с законной приемной матерью, рассказали медиа. У девочки есть старшая сестра Аня, которую забрали в новую законную семью еще до войны. Маргарита-Марина растет, разведенная с сестрой. Как украинка борется за возвращение ребенка?

Настоящая мать Маргариты Прокопенко употребляла наркотические вещества, поэтому девочка вместе с сестрой жила в детском доме в Херсоне, говорится в репортаже росСМИ "Новая газета Европа". Херсонка Дарья Репина решила удочерить обеих девочек, но до начала вторжения успела забрать только одного ребенка и оформляла документы на второго. Выяснилось, что в день вторжения все было готово для того, чтобы забрать Маргариту из детдома, но началась война РФ. Девочку похитил Сергей Миронов, который не предпринимает никаких попыток, чтобы исправить свое преступление, говорится в материале.

Похищение украинских детей — история Маргариты

Приемная мать объяснила, что в первые дни вторжения она повезла детей в Николаев и надеялась, что сможет забрать девочку, на которую уже оформлены документы. Впрочем, в апреле выяснилось, что ее забрал Сергей Миронов: работники, которые осталось в Херсоне, отдали ребенка. Чтобы вернуть похищенную Маргариту, Дарья сначала обратилась в отделение "Красного Креста" в Греции. Она ожидала, что все быстро решится, ведь известно имя ребенка, похитители, адрес в Москве — все детали. Но решение не нашлось. После этого было обращение к Дональду Трампу, к Валерию Залужному, к принцу Катара, Анджелине Джоли, посольству Ватикана, в международные организации (фонд Foundation и другие). Кроме того, есть подозрение, что за семьей следят и для этого взломали машину и дом.

"Нельзя было не услышать и не увидеть никакой реакции со стороны России. В общем от слова совсем", — подытожила Дарья Репина.

Репина рассказала, что мать девочек зовут Яна Прокопенко. У женщины было трое детей — две дочери и сын: старшая Аня, потом Максим, младшая Маргарита. Аня осталась в Украине, а россияне похитили Максима и Маргариту. Мальчик официально до сих пор находится под опекой бабушки, его не усыновили и он есть в списках на возвращение. Тем временем Дарья пытается освободить из РФ самую младшую девочку, которой на сегодня идет пятый год. Единственная реакция Миронова за все эти годы — это короткий комментарий прессе, в котором он говорил, что "украинцы делают истерику вокруг "его" ребенка".

"Вы думаете, им нужна Маргарита? Да у них вон внуки уже есть. Она не их крови, она им не нужна", — сказала женщина.

Похищение украинских детей — детали

Отметим, омбудсмен Дмитрий Лубинец осенью 2024 года сообщил, что с начала большой войны РФ похитила около 20 тыс. украинских детей. Кроме того, под угрозой депортации с оккупированных территорий еще полтора миллиона. Детям дают другие имена, вывозят в специальные лагеря на "перевоспитание", принудительно и незаконно отдают на усыновление. Между тем весной 2025 года медиа сообщили о решении, принятом администрацией президента Дональда Трампа Сначала новая власть прекратила расследовать похищения украинских детей, а затем досье на 30 тыс. человек бросили в шредер.

В то же время в РФ уже более года функционирует специальный портал, на котором украинских детей выставили на усыновление. Дети фигурируют под вымышленными именами, и при этом приводят вымышленные факты из их прошлой жизни, чтобы максимально усложнить идентификацию.

