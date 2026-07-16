Цуцкірідзе очолить Нацполіцію замість Виговського: що відомо про офіцера, який займався "ухилянтами"

Перший заступник глави Національної поліції Максим Цуцкірідзе може обійняти посаду глави Нацполіції, повідомив народний депутат. На сьогодні точно не відомо, чи він буде лише тимчасовим виконувачем обов'язків, чи ідеться про остаточне призначення. Що відомо про офіцера, який очолить українських правоохоронців?

Допис про те, що Цуцкиридзе може стати главою Нацполіції, з'явився у Telegram-каналі народного депутата партії "Голос" Ярослава Железняка. Нардеп відзначив, що ідеться про "постійного голову", а не про тимчасове рішення. Железняк не розповів, яке джерело оприлюдненої інформації і коли про це оголосять офіційно.

Допис нардепа з'явився у мережі о 20:03. Железняк написав про призначення Цуцкиридзе та зауважив, що це "показова ротація". Нардеп не уточнив, чо м вона показова. Ймовірно, ідеться про переміщення посадовців у силовому відомстві після появи нового уряду Сергія Корецького: не ясно, чи ідеться лише про Нацполіцію, чи в цілому про усіх міністрів й посадовців.

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Максим Цуцкірідзе — Железняк про призначення глави Нанцполіції 16 липня Фото: Скриншот

Через кілька хвилин з'явилась інформація від медіа "РБК-Україна". Неназвані джерела журналістів підтвердили, що Цуцкиридзе справді очолить Нацполіцію, але вказано, що ідеться про виконувача обов'язків. Медіа також написало, що Вигівського вже звільнили і про це з'явилось відповідне розпорядження на порталі Кабміну.

Максим Цуцкірідзе — медіа про призначення глави Нанцполіції 16 липня Фото: Скриншот

Зауважмо, процедура призначення нового глави Нацполіції описана у відповідному законі: спершу МВС подає кандидатуру, потім прем'єр подає цю кандидатуру на розгляду Кабміну (якщо згоден), а Кабмін призначає на посаду.

Максим Цуцкірідзе — біографія наступника Вигівського

Максим Цуцкірідзе — 40-річний генерал Нацполіції, який з 2006 року працював на різних посадах у цій же структурі. Серед його кар'єрних сходинок — дізнавач, слідчий, керівник центру післядипломної освіти, низка посад у Головному слідчому управлінні МВС, а з вересня 2023 року — перший заступник глави Нацполіції та начальник Головного слідчого управління.

Фокус писав про дільність Максима Цуцкірідзе під час російської вторгнення. Серед іншого, військовослужбовець коментував питання пошуку людей, які ухиляються від мобілізації. З'ясувалось, що для можна провести весь комплекс слідчих заходів: від опитування родичів та сусідів до прослуховування телефонів. Крім того, у коментарі медіа Максим Цукірідзе пояснив, що ухилянтів не врятує від мобілізації ні умовний термін, ні вручена підозра по кримінальній справі.

Тим часом Вигівський обійняв нову посаду після відставки уряду Юлії Свириденко, яка сталась 14 липня. 16 липня Верховна Рада отримала подання президента Володимира Зеленського щодо нового Кабінету міністрів. Глава держави запропонував призначити главою уряду екскерівника "Нафтогаз Україна" Сергія Корецького. Нардепи підтримали цю кандидатуру й одночасно призначили ще 16 міністрів. Серед нових посадовців — тепер вже колишній глава Нацполіції Іван Вигівський, який замінив Ігоря Клименка на посаді глави МВС. Тим часом Клименку після відставки уряду Свириденко пропонували обійняти посаду глави Міноборони, але після серії консультацій Зеленський запропонував цю посаду в.о. глави СБУ Євгену Хмарі.

Нагадуємо, після призначення нового Кабміну Сергія Корецького главою СБУ може стати генерал-майор Олександр Поклад: Фокус розповів про кар'єрні сходинки цього офіцера спецслужб.