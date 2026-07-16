Цуцкиридзе возглавит Нацполицию вместо Выговского: что известно об офицере, искавшего "уклонистов"

Первый заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе может занять пост главы Нацполиции, сообщил народный депутат. На сегодняшний день точно неизвестно, будет ли он лишь временным исполняющим обязанности или речь идет об окончательном назначении. Что известно об офицере, который возглавит украинские правоохранительные органы?

Сообщение о том, что Цуцкиридзе может стать главой Нацполиции, появилось в Telegram-канале народного депутата партии "Голос" Ярослава Железняка. Нардеп отметил, что речь идет о "постоянном главе", а не о временном решении. Железняк не сообщил, из какого источника поступила эта информация и когда об этом объявят официально.

Сообщение народного депутата появилось в сети в 20:03. Железняк написал о назначении Цуцкиридзе и отметил, что это "показательная ротация". Народный депутат не уточнил, в чём именно она показательна. Вероятно, речь идёт о перестановках чиновников в силовом ведомстве после формирования нового правительства Сергея Корецкого: неясно, касается ли это только Нацполиции или в целом всех министров и чиновников.

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Максим Цуцкиридзе — Железняк о назначении главы Национальной полиции 16 июля Фото: Скриншот

Через несколько минут появилась информация от СМИ "РБК-Украина". Неназванные источники журналистов подтвердили, что Цуцкиридзе действительно возглавит Нацполицию, однако уточняется, что речь идет об исполняющем обязанности. СМИ также сообщило, что Выгивского уже уволили, и об этом появилось соответствующее распоряжение на портале Кабмина.

Максим Цуцкиридзе — новости о назначении главы Национальной полиции 16 июля Фото: Скриншот

Отметим, что процедура назначения нового главы Нацполиции описана в соответствующем законе: сначала МВД выдвигает кандидатуру, затем премьер-министр выносит эту кандидатуру на рассмотрение Кабмина (если согласен), а Кабмин назначает кандидата на должность.

Максим Цуцкиридзе — биография преемника Выговского

Максим Цуцкиридзе — 40-летний генерал Национальной полиции, который с 2006 года занимал различные должности в этой же структуре. Среди его карьерных ступеней — дознаватель, следователь, руководитель центра последипломного образования, ряд должностей в Главном следственном управлении МВД, а с сентября 2023 года — первый заместитель главы Нацполиции и начальник Главного следственного управления.

Фокус писал о деятельности Максима Цуцкиридзе во время российского вторжения. Среди прочего, военнослужащий прокомментировал вопрос поиска людей, уклоняющихся от мобилизации. Выяснилось, что для этого можно провести весь комплекс следственных мероприятий: от опроса родственников и соседей до прослушивания телефонов. Кроме того, в комментарии СМИ Максим Цукиридзе пояснил, что уклонистов не спасет от мобилизации ни условный срок, ни врученное подозрение по уголовному делу.

Тем временем Выговский занял новую должность после отставки правительства Юлии Свириденко, произошедшей 14 июля. 16 июля Верховная Рада получила представление президента Владимира Зеленского о новом Кабинете министров. Глава государства предложил назначить главой правительства бывшего руководителя "Нафтогаз Украина" Сергея Корецкого. Депутаты поддержали эту кандидатуру и одновременно назначили ещё 16 министров. Среди новых чиновников — теперь уже бывший глава Нацполиции Иван Выговский, сменивший Игоря Клименко на посту главы МВД. Между тем Клименко после отставки правительства Свириденко предлагали занять пост главы Минобороны, но после серии консультаций Зеленский предложил эту должность и.о. главы СБУ Евгению Хмаре.

Напоминаем: после назначения нового Кабмина Сергея Корецкого главой СБУ может стать генерал-майор Александр Поклад: Фокус рассказал о карьерном росте этого офицера спецслужб.