Підвищення після стрілянини: розслідувачі викрили "команду" Вигівського з посадами у Нацполі (відео)

Розслідувачі виявили групу топофіцерів Національної поліції, наближених до колишнього глави Нацполу Івана Вигівського, який став новим главою Міністерства внутрішніх справ. Офіцери отримували відзнаки, підвищення, службові квартири, хоча дехто з них фігурував у справах зі стріляниною та загиблими, які сколихнули українців. Які імена встановили розслідувачі та які винагороди ті отримали, просуваючись кар'єрними сходами за можливої протекції Вигівського?

Інформацію про офіцерів Нацполу, названих командою "дрімтім Вигівського", зібрали розслідувачі проєкту Bihus.info. У відео, яке з'явилось на YouTube-каналі проєкту, ідеться про виявлення "формули успіху". Під "формулою успіху" мають на увазі шлях з Миколаєва через Полтаву у Київ, який ця команда пройшла, як підозрюють, разом з колишнім главою Нацполу. Також заявляється, що люди, наближені до цього посадовця, замість покарань та службових розслідувань отримали підвищення, генеральські погони та службові квартири в елітних районах Києва, які приватизуються швидко після заселення. На відео згадують шість прізвищ та коротко описується кар'єрний шлях — це Араїк Кочкадамян, Артем Родигін, Андрій Гарастюк, Дмитро Соколов, Роман Будко, Олег Гудима.

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Іван Вигівський — розслідування про "команду" з Миколаївської області

Розслідувачі пояснили, що звернули увагу на ситуацію у Нацполіції після низки інцидентів зі стріляниною й загиблими, і після призначення Вигівського на посаду глави МВС. Припускається, що ця "команда мрії" могла перебратись у нове міністерство, і тому вирішили зібрати дані в один матеріал з назвою "Скандали та секрети "улюбленців" глави МВС: дорогі квартири, нові погони та імунітет від проблем".

Іван Вигівський — деталі розслідування

На відео Bihus описується життєвий шлях шести фігурантів, який пов'язують з Іваном Вигівським, та скандали, з якими можуть бути пов'язані дехто з них. При цьому щоразу з'ясовувались, що вони супроводжували нинішнього главу МВС у Миколаєві, Полтаві, Києві — при усіх переміщеннях слуховими сходами.

Араїк Кочкадамян — ексначальник Голосіївського управління поліції. У цьому районі Києва сталась трагедія зі стріляниною, коли чоловік з рушницею застрелив десять людей, і при цьому двоє поліцейських сховались за машинами перш ніж допомогти людям. Після інциденту Кочкадамяна підвищили й він став заступником глави поліції Київської області. Крім того, офіцеру надали службову квартиру у ЖК "Гармонія", встановили розслідувачі.

Іван Вигівський — зв'язок з Кочкадамяном у Миколаївській області Фото: Скриншот

Олег Гудима — колишній керівник поліції Черкаської області, де також сталась стрілянина і загинув ветеран й поліцейські. Після інциденту Гудима втратив посаду, але натомість став помічником Вигівського Після скандалу та звільнення з посади обласного голови, отримав посаду помічника Вигівського — став главою відділу департаменту, що забезпечує діяльність керівника Нацполу. Перед цим він вже працював у Києві разом з Вигівським, отримав службове авто та квартиру, чути на відео.

Артем Родигін — перший заступник голови поліції Києва. Розслідувачі заявили, що подружку Родигіна підозрюються у бізнес-зв’язках із засудженим кораборантом Тарасом Чекурдою. Уточнюється, що Родигін отримав квартиру у ЖК "Славутич".

Андрій Гарастюк — заступник начальника поліції Києва. На відео вказано, що він отримав службову квартиру поруч з Кочкадамяном, яку згодом приватизував.

Дмитро Соколов — начальник департаменту управління майном Нацполу, і також отримав квартиру в ЖК "Славутич", дізнались розслідувачі.

Роман Будко — начальник департаменту кримінального аналізу Нацполу. Журналістка Bihus повідомила, що він нещодавно отримав звання генерала поліції третього рангу, але не ясно, за які заслуги.

Розслідувачі зауважили дивну ситуацію, коли підвищення отримували посадовці, причетні до скандальних випадків зі стріляниною. Також помітили, що вони отримали квартири в елітних ЖК у Києві. На відео підсумовують, що

"Кожна із цих історій має купу наслідків від максимальної демотивації всіх інших правоохоронців, яким не пощастило свого часу попрацювати на Миколаївщині і сподобатися шефові до чергового формування пулу недоторканних", — підсумували на Bihus.

Зазначимо, Фокус писав про нову посаду Івана Вигівського, про яку стало відомо 16 липня. З'ясувалось, що після відставки Ігоря Клименка, який претендував на посаду міністра оборони, Вигівського призначили главою МВС.

Нагадуємо, медіа розповіли про нового керівника Національної поліції, який зайняв місце Івана Вигівського.