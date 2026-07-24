Повышение после стрельбы: расследователи разоблачили "команду" Выговского в Нацполе (видео)

Расследователи выявили группу топ-офицеров Национальной полиции, приближенных к бывшему главе Нацполиции Ивану Выговскому, который стал новым главой Министерства внутренних дел. Офицеры получали награды, повышения, служебные квартиры, хотя некоторые из них фигурировали в делах со стрельбой и погибшими, которые всколыхнули украинцев. Какие имена установили следователи и какие вознаграждения получили эти люди, продвигаясь по карьерной лестнице при возможной протекции Выговского?

Информацию об офицерах Нацпола, которых назвали "командой Выговского", собрали журналисты проекта Bihus.info. В видео, опубликованном на YouTube-канале проекта, речь идет об обнаружении так называемой "дримтим". Под "формулой успеха" подразумевается путь из Николаева через Полтаву в Киев, который эта команда, как подозревают, прошла вместе с бывшим главой Нацпола. Также утверждается, что люди, близкие к этому чиновнику, вместо наказаний и служебных расследований получили повышения, генеральские погоны и служебные квартиры в элитных районах Киева, которые приватизируются сразу после заселения. На видео упоминаются шесть фамилий и кратко описывается карьерный путь — это Араик Кочкадамян, Артем Родыгин, Андрей Гарастюк, Дмитрий Соколов, Роман Будко, Олег Гудыма.

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Иван Выговский — расследование о "команде" из Николаевской области

Расследователи пояснили, что обратили внимание на ситуацию в Нацполиции после ряда инцидентов со стрельбой и погибшими, а также после назначения Выговского на должность главы МВД. Предполагается, что эта "команда мечты" могла перейти в новое министерство, и поэтому решили собрать данные в один материал под названием "Скандалы и секреты "любимчиков" главы МВД: дорогие квартиры, новые погоны и иммунитет от проблем".

Иван Выговский — подробности расследования

В видео Bihus описывается жизненный путь шестерых фигурантов, которых связывают с Иваном Выговским, а также скандалы, к которым могут быть причастны некоторые из них. При этом каждый раз выяснялось, что они сопровождали нынешнего главу МВД в Николаеве, Полтаве, Киеве — при всех перемещениях по карьерной лестнице.

Араик Кочкадамян — бывший начальник Голосеевского управления полиции. В этом районе Киева произошла трагедия со стрельбой, когда мужчина с ружьем застрелил десять человек, а двое полицейских спрятались за машинами, не оказав людям помощи. После инцидента Кочкадамяна повысили в должности, и он стал заместителем главы полиции Киевской области. Кроме того, как установили следователи, офицеру предоставили служебную квартиру в ЖК "Гармония".

Иван Выговский — связь с Кочкадамяном в Николаевской области Фото: Скриншот

Олег Гудыма — бывший глава полиции Черкасской области, где также произошла перестрелка, в результате которой погибли ветеран и полицейские. После инцидента Гудыма лишился должности, но взамен стал помощником Выгивского. После скандала и увольнения с поста областного главы он получил должность помощника Выгивского — стал главой отдела департамента, обеспечивающего деятельность руководителя Нацполиции. До этого он уже работал в Киеве вместе с Выговским, получил служебный автомобиль и квартиру, слышно на видео.

Артем Родыгин — первый заместитель начальника полиции Киева. Следователи заявили, что подруга Родыгина подозревается в деловых связях с осужденным коллаборантом Тарасом Чекурдой. Уточняется, что Родыгин получил квартиру в ЖК "Славутич".

Андрей Гарастюк — заместитель начальника полиции Киева. На видео указано, что он получил служебную квартиру рядом с Кочкадамяном, которую впоследствии приватизировал.

Дмитрий Соколов — начальник департамента управления имуществом Нацпола — также получил квартиру в ЖК "Славутич", выяснили журналисты-расследователи.

Роман Будко — начальник департамента криминального анализа Национальной полиции. Журналистка Bihus сообщила, что он недавно получил звание генерала полиции третьего ранга, но неясно, за какие заслуги.

Следователи обратили внимание на странную ситуацию, когда повышение получали чиновники, причастные к скандальным инцидентам со стрельбой. Также они заметили, что те получили квартиры в элитных жилых комплексах в Киеве.

"Каждая из этих историй влечет за собой массу последствий, начиная с полной демотивации всех остальных правоохранителей, которым не повезло в свое время поработать в Николаевской области и понравиться начальнику, чтобы попасть в очередной пул неприкосновенных", — подытожили в Bihus.

Отметим, что Фокус писал о новой должности Ивана Выговского, о которой стало известно 16 июля. Выяснилось, что после отставки Игоря Клименко, претендовавшего на пост министра обороны, Выговского назначили главой МВД.

Напоминаем, что СМИ сообщили о новом руководителе Национальной полиции, сменившем Ивана Выговского.