Не бійці, а "будівельники": майор примусив військових споруджувати "дачу" та басейн (фото)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів про викриття командира військової частини, який залучив майже сотню військових на будівництво будинку та басейну. До робіт долучили з пів десятка катерів, які використовувались для приватних потреб, а не для оборони країни. Що встановило розслідування про діяльність офіцера, який перетворив 83 бійців ЗСУ у будівельників?

Інцидент з командиром, який перетворив роту бійців ЗСУ на будівельників, стався в Одеській області, ідеться у дописі Кравченка на сторінці Facebook. Військовослужбовці замість того, щоб займатись обороною України, зводили приватний будинок. Крім того, фігурант використовував інші державні ресурси: його затримали та обирають запобіжний захід.

Прокурор повідомив, що на приватній ділянці виявили 83 військових, які замість прямих обов'язків з захисту держави займались будівельними роботами. Крім того, майор використовував військовий вантажний транспорт задля власних потреб. Наголошується, що зібрали достатньо доказів, щоб говорити про "системний характер таких дій". На фото з місця подій — натовп військових, які трудились на будівництві, та чотири катери, які мали б патрулювати узбережжя, а натомість возили людей та вантажі.

Відео дня

Розслідування про ЗСУ — бригада бійців, які будували для командира військової частини Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Розслідування про ЗСУ — військові катери на будівництві для командира військової частини Фото: Руслан Кравченко/Facebook

На інших фото фігурує дощаний каркас недобудованої "дачі" та повністю готовий до використання басейн. Кравченко тим часом зауважив, що дії майора зменшували боєздатність підрозділу, оскільки бійці не виконували прямі обов'язки.

Розслідування про ЗСУ — басейн для командира військової частини Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Майор та командир невказаної військової частини з Одещини підозрюється у злочині за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України, ідеться у дописі генерального прокурора (перевищення службових повноважень в умовах війни). Якщо суд визнає провину підозрюваного, тому він може опинитись за ґратами на термін від 8 до 12 років.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Розслідування про ЗСУ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші випадки розслідування про ЗСУ. Одне з найвідоміших за останній час — матеріал медіа "Бабель" про побиття та катування у 425 ОШБр "Скеля". Журналісти відшукали родичів та постраждалих, які розповіли про жорстоке поводження з щойномобілізованими та людьми, яких повернули з СЗЧ. Медіа встановила, що, орієнтовно, протягом пів року у цьому підрозділі померли близько 26 осіб. При цьому причини смерті — переважно небойові: пневмонії та інші хвороби.

Інший випадок — ситуація з групою військових зі 155 бригади ЗСУ. Згідно з розслідуванням правоохоронців, підозрюють, що командир бригади наказав "покарати" двох людей, які були сусідами дружини та заважали їй мотоциклами. У населений пункт прибули бійці бригади, викрали чоловіків, застрелили їх та закопали на території полігону у Полтавській області.

Нагадуємо, 28 липня медіа розповіли про затримання одного з фігурантів розслідування про "Скелю".