Не бойцы, а "строители": майор заставил военных возводить "дачу" и бассейн (фото)

Генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал о разоблачении командира воинской части, который привлек почти сотню военнослужащих к строительству дома и бассейна. Кроме того пол десятка катеров использовались для личных нужд, а не для обороны страны. Что установило расследование о деятельности офицера, превратившего 83 бойца ВСУ в строителей?

Инцидент с командиром, превратившим роту бойцов ВСУ в строителей, произошел в Одесской области, говорится в посте Кравченко на странице в Facebook. Военнослужащие вместо того, чтобы заниматься обороной Украины, строили частный дом. Кроме того, фигурант использовал другие государственные ресурсы: его задержали и выбирают меру пресечения.

Прокурор сообщил, что на частном участке обнаружили 83 военнослужащих, которые вместо выполнения своих прямых обязанностей по защите государства занимались строительными работами. Кроме того, майор использовал военный грузовой транспорт в личных целях. Отмечается, что собрано достаточно доказательств, чтобы говорить о "системном характере таких действий". На фото с места событий — толпа военных, трудившихся на стройке, и четыре катера, которые должны были патрулировать побережье, а вместо этого перевозили людей и грузы.

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Расследование о ВСУ — бригада бойцов-строителей для командира военной части Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Расследование о ВСУ — военные катера на стройке для командира военной части Фото: Руслан Кравченко/Facebook

На других фотографиях запечатлены дощатый каркас недостроенной "дачи" и полностью готовый к использованию бассейн. Кравченко, тем временем, отметил, что действия майора снижали боеспособность подразделения, поскольку бойцы не выполняли свои прямые обязанности.

Расследование о ВСУ — бассейн, построенный для командира военной части Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Майор и командир неуказанной воинской части из Одесской области подозревается в совершении преступления по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении генерального прокурора (превышение служебных полномочий в условиях войны). Если суд признает вину подозреваемого, ему грозит тюремное заключение на срок от 8 до 12 лет.

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Расследование о ВСУ — подробности

Отметим, что Фокус писал и о других расследованиях, касающихся ВСУ. Одно из самых известных за последнее время — материал СМИ "Бабель" об избиениях и пытках в 425-й отдельной стрелковой бригаде "Скала". Журналисты разыскали родственников и пострадавших, которые рассказали о жестоком обращении с только что мобилизованными и людьми, вернувшихся из СЗЧ. Медиа установило, что, ориентировочно, в течение полугода в этом подразделении умерли около 26 человек. При этом причины смерти — преимущественно небоевые: пневмония и другие заболевания.

Еще один случай — ситуация с группой военнослужащих из 155-й бригады ВСУ. Согласно расследованию правоохранительных органов, подозревается, что командир бригады приказал "наказать" двух человек, которые были соседями его жены и мешали ей на мотоциклах. В населенный пункт прибыли бойцы бригады, похитили мужчин, застрелили их и закопали на территории полигона в Полтавской области.

Напоминаем, что 28 июля СМИ сообщили о задержании одного из фигурантов расследования по делу "Скалы".