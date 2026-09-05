Медіа повідомили про "зникнення" Кравченка: у ОГП відповіли, де перебуває генпрокурор

Офіс Генерального прокурора відреагував на повідомлення про начебто зникнення генпрокурора Руслана Кравченка, які пролунали після обшуків у ході спецоперації Національного антикорупційного бюро. Пресслужба відомства запевнила, що інформація не відповідає дійсності й що Кравченко виконує посадові обов'язки. Що відомо про ситуацію, яка склалась в ОГП через справу "Карфаген"?

Кравченко не зник та не в лікарні, повідомила Фокусу речниця ОГП Наталія Баюрко. Зі слів Баюрко, генпрокурор перебуває на робочому місці.

"Інформація про нібито зникнення Генерального прокурора Руслана Кравченка та його перебування в медичному закладі не відповідає дійсності. Сьогодні він з самого ранку знаходиться на своєму робочому місці в Офісі Генерального прокурора, — заявила речниця ОГП.

Реакція пресслужби прокуратури з'явилась після публікації журналіста-розслідувача Михайла Ткача. Згідно з даними Ткача, після обшуків НАБУ та САП Кравченко заїхав до Урядового кварталу, далі його помітили в офісі президента, і після того — 12 годин не було відомо, де він перебуває. Водночас неназвані джерела медіа "Дзеркало тижня" повідомили, що генерального прокурора начебто бачили у медичному закладі — у клініці "Добробут" на Новопечерських Липках.

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На сторінках соцмереж Кравченка немає коментарів щодо "зникнення на 12 годин". Останній допис у Telegram-каналі з'явився о 13:42 4 вересня: ішлося про "дострокове припинення повноважень одного з членів Конкурсної комісії по відбору кандидатів у САП" (ім'я не вказане).

Спецоперація НАБУ — деталі справи "Карфаген"

Фокус писав про спецоперацію НАБУ та справу "Карфаген", про яку стало відомо 4 вересня. Антикорупційники опублікували основну інформацію про матеріали справи й паралельно завітали з обшуками у генеральну прокуратуру. Візит в ОГП відбувався у присутності журналістів, які зафіксували антикорупційників з драбинами під час перелізання паркану. Тим часом на відео в YouTube-каналі НАБУ — деталі справи "Карфаген". З'ясувалось, що ідеться про діяльність кол-центрів, які виманюють гроші у довірливих українців та громадян інших країн. Як підозрюють слідчі, група топпосадовців з ОГП прикривають ці махінації. У справі фігурує п'ятеро осіб з кличками "Канцлер", "Муза", "Камрад", "Флеш" тощо.

Спецоперація НАБУ — деталі справи "Карфаген"

Згідно з даними медіа, може іти мова про заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва, першу заступниця генпрокурора. Також на аудіозаписах згадують особу, яку називають "шеф" та "Андрійовича". Деталі справи НАБУ можуть вказувати на Кравченка, який є "шефом" двох фігурантів та має відповідне по батькові.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Нагадуємо, 5 вересня офіс генпрокурора опублікував розлогу заяву щодо спецоперації НАБУ та справи "Карфаген": зробив зауваження щодо доступу до секретних документів та сумнівних підозр.