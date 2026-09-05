Медиа сообщили об "исчезновении" Кравченко: в ОГП ответили, где находится генпрокурор

Офис Генерального прокурора отреагировал на сообщения о якобы исчезновении генпрокурора Руслана Кравченко, которые появились после обысков в ходе спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Пресс-служба ведомства заверила, что информация не соответствует действительности и что Кравченко исполняет свои должностные обязанности. Что известно о ситуации, сложившейся в ГП из-за дела "Карфаген"?

Кравченко не исчез и не находится в больнице, сообщила "Фокусу" пресс-секретарь ОГП Наталья Баюрко. По словам Баюрко, генеральный прокурор находится на рабочем месте.

"Информация о якобы исчезновении генерального прокурора Руслана Кравченко и его пребывании в медицинском учреждении не соответствует действительности. Сегодня он с самого утра находится на своем рабочем месте в Офисе генерального прокурора", — заявила пресс-секретарь ОГП.

Реакция пресс-службы прокуратуры последовала после публикации журналиста-расследователя Михаила Ткача. Согласно данным Ткача, после обысков НАБУ и САП Кравченко заехал в Правительственный квартал, затем его заметили в офисе президента, а после этого в течение 12 часов было неизвестно, где он находится. В то же время неназванные источники издания "Зеркало недели" сообщили, что генерального прокурора якобы видели в медицинском учреждении — в клинике "Добробут" на Новопечерских Липках.

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На страницах Кравченко в социальных сетях нет комментариев по поводу "исчезновения на 12 часов". Последнее сообщение в Telegram-канале появилось в 13:42 4 сентября: речь шла о "досрочном прекращении полномочий одного из членов Конкурсной комиссии по отбору кандидатов в САП" (имя не указано).

Спецоперация НАБУ — подробности дела "Карфаген"

Фокус писал о спецоперации НАБУ и деле "Карфаген", о котором стало известно 4 сентября. Антикоррупционеры обнародовали основную информацию о материалах дела и одновременно провели обыски в Генеральной прокуратуре. Визит в ГП происходил в присутствии журналистов, которые зафиксировали антикоррупционеров с лестницами во время перелезания через забор. Тем временем на видео на YouTube-канале НАБУ — подробности дела "Карфаген". Выяснилось, что речь идет о деятельности колл-центров, которые выманивают деньги у доверчивых украинцев и граждан других стран. Как подозревают следователи, группа высокопоставленных чиновников из ГП прикрывает эти махинации.

Спецоперация НАБУ — подробности дела "Карфаген"

В деле фигурируют пять человек с кличками "Канцлер", "Муза", "Камрад", "Флеш" и т. д. Согласно данным СМИ, речь может идти о заместителе начальника Департамента международно-правового сотрудничества и первом заместителе генерального прокурора. Также на аудиозаписях упоминается человек, которого называют "шеф" и "Андреевич". Детали дела НАБУ могут указывать на Кравченко, который является "шефом" двух фигурантов и имеет соответствующее отчество.

Отметим, что любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Напоминаем, что 5 сентября офис генерального прокурора опубликовал обширное заявление относительно спецоперации НАБУ и дела "Карфаген": в нем были высказаны замечания по поводу доступа к секретным документам и сомнительных подозрений.