Руслан Багінський показав капелюх із воску та сукню з хусток (фото)

Дизайнер представив увазі гостей культові моделі своїх виробів, виконані з абсолютно незвичайних матеріалів, а також показав своє бачення поєднання традицій і сучасності.

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У межах Ukrainian Fashion Week, який відбувся у Києві вперше після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, відомий український дизайнер Руслан Багінський запросив своїх гостей до простору RB "Artisanal Journey", який курирує RB, повідомляє пресслужба UFW.

Це — подорож у світ артизанальних технік, які стали невід'ємною частиною колекцій бренду RUSLAN BAGINSKIY. Дизайнер представив своє бачення поєднання традиційного з сучасним.

У столичній галереї The Naked Room на Рейтарській, 21, запрошені могли побачити не тільки головні убори з найрізноманітніших матеріалів і свічки, а й 2,5-метрову інсталяцію фірмової кепки майстра Baker Boy Cap, зроблену з дерева, яка відразу ж привертала увагу гостей на внутрішньому дворику.

Своїм проєктом Багінський хотів актуалізувати старовинні ремесла, які цікаві для молодого покоління. Так, він показав найпопулярніші позиції бренду, виконані з дуже незвичайних матеріалів. Наприклад, там можна було побачити головні убори з металу, соломи, воску і навіть цукру. Кожен із цих експонатів супроводжував короткий опис історії виготовлення і зазначався час, витрачений на них.

Цікавим експонатом стала сукня, зроблена з хусток. Вона називається HATDRESS і демонструє багатофункціональність цього головного убору.

Один із найунікальніших об'єктів на презентації — скульптура авторства Михайла Дзиндри, якому Багінський нещодавно присвятив ще один свій проєкт. Експонати з музею художника на Львівщині не можна вивозити через їхню крихкість, але команді RB вдалося домовитися з вдовою художника Софією Дзиндрою, яка надала одну зі скульптур із власної колекції.

Подивитися на експозицію можна буде з 5 по 15 вересня.

Руслан Багінський — улюблений дизайнер не тільки українських модниць. Його головні убори із задоволенням носять світові знаменитості. Серед тих, хто часто з'являється в його виробах, — американська поплегенда Мадонна, світська діва Періс Гілтон, співачки Ріанна і Бейонсе та багато інших. Українець навіть створював головні убори для покійної королеви Елізвавети II і принцеси Уельської Кейт.

Раніше Фокус писав, що Руслан Багінський став лауреатом премії ANDAM і отримав 100 тисяч євро.