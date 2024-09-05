Руслан Багинский показал шляпу из воска и платье из платков (фото)

Дизайнер представил вниманию гостей культовые модели своих изделий, выполненные из совершенно необычных материалов, а также показал свое видение сочетания традиций и своременности.

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В рамках Ukrainian Fashion Week, которая прошла в Киеве впервые после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, известный украинский дизайнер Руслан Багинский пригласил своих гостей в курируемое пространство RB "Artisanal Journey", сообщает пресс-служба UFW.

Это — путешествие в мир артизанальных техник, которые стали неотъемлемой частью коллекций бренда RUSLAN BAGINSKIY. Дизайнер представил свое видение сочетания традиционного с современным.

В столичной галерее The Naked Room на Рейтарской, 21, приглашенные могли увидеть не только головные уборы из самых разных материалов и свечи, но и 2,5-метровую инсталляцию фирменной кепки мастера Baker Boy Cap, сделанную из дерева, которая сразу же привлекала внимание гостей на внутреннем дворике.

Своим проектом Багинский хотел актуализировать старинные ремесла, которые интересны для молодого поколения. Так, он показал самые популярные позиции бренда, выполненные из очень необычных материалов. Например, там можно было увидеть головные уборы из металла, соломы, воска и даже сахара. Каждый из этих экспонатов сопровождало короткое описание истории изготовления и указывалось время, потраченное на них.

Интересным экспонатом стало платье, сделанное из платков. Оно называется HATDRESS и демонстрирует многофункциональность этого головного убора.

Один из самых уникальных объектов на презентации – скульптура авторства Михаила Дзындры, которому Багинский недавно посвятил еще один свой проект. Экспонаты из музея художника во Львовской области нельзя вывозить из-за их хрупкости, но команде RB удалось договориться со вдовой художника Софией Дзиндрой, которая предоставила одну из скульптур из собственной коллекции.

Посмотреть на экспозицию можно будет с 5 по 15 сентября.

Руслан Багинский — любимый дизайнер не только украинских модниц. Его головные уборы с удовольствием носят мировые знаменитости. Среди тех, кто часто появляется в его изделиях, – американская поп-легенда Мадонна, светская дива Пэрис Хилтон, певицы Рианна и Бейонсе и многие другие. Украинец даже создавал головные уборы для покойной королевы Елизваветы II и принцессы Уэльской Кейт.

Ранее Фокус писал, что Руслан Багинский стал лауреатом премии ANDAM и получил 100 тысяч евро.