"Якщо будуть корисними": Коля Сєрга висловився про повернення Потапа і Винника в Україну (відео)

Коля Сєрга назвав умови, за яких його колеги Олег Винник та Олексій Потапенко зможуть відновити свою репутацію. На його думку, українці не будуть захоплено зустрічати втікачів, адже в складний момент вони не були поруч зі своїм народом.

Related video

Український музикант, телеведучий, поет, офіцер ЗСУ та засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга висловився щодо артистів, які виїхали з України, зокрема, Олега Винника та Потапа. В інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець артист спрогнозував, за яких умов вони зможуть повернутися на батьківщину.

Сєрга зазначив, що час і обставини змінюються, тому виконавці Винник і Потап також могли змінитися. Він припускає, що в них є шанс відновити репутацію в українському шоу-бізнесі, але для цього необхідно допомагати українцям, а також потрібно змінитися самим. 35-річний музикант вважає, що українці не будуть радісно зустрічати втікачів, їм доведеться пройти через певний опір.

"Якщо вони будуть корисними, нестимуть щось важливе не популістськими слоганами, а своїми діями, і пройдуть через той опір, який чинитимуть люди країни, пройдуть це з повагою, відшкрябуючи із себе все зайве, то, можливо, все в них вийде. Якщо ні — то ні", — зазначив артист.

Відомо, що співак Олег Винник у перші дні повномасштабного вторгнення виїхав до Німеччини. Він два роки мовчав про війну і не виходив на зв'язок, проте несподівано знову вирішив повернутися в український шоу-бізнес і навіть випустив нову пісню. Що стосується репера і продюсера Олексія Потапенка (Потапа), то раніше він приїжджав в Україну, а тепер будує кар'єру, мало говорить про війну, але вже встиг висміяти останнє звернення Винника до своїх шанувальників.

Раніше, 2 лютого, Коля Сєрга прокоментував чутки про звільнення Залужного. Як вважає музикант, хаос війни вчить наше суспільство по-іншому розв'язувати проблеми і завдання в країні, а головне, вчить нас відповідати за свої дії.