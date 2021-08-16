Розмістили в кріслах: американські військові евакуювали з Кабула службових собак (фото, відео)

Собак евакуювали до того, як в аеропорту столиці почалася масова тиснява людей, які чіплялися за шасі та крила літаків.

В Афганістані американські військові проводять евакуацію чиновників і дипломатів зі столиці країни. Разом із ними вони забрали і службових собак. Про це повідомляє Daily Mail.

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Вчора, 15 серпня, під час евакуації службового персоналу з Кабула американські військові забрали разом із собою і молодших бойових товаришів — службових собак. Як видно на фотографіях, собак розмістили на кріслах всередині салону поряд з іншими пасажирами.

Фото: climate

Зазначимо, що евакуація собак відбувалася за день до того, як в аеропорту Кабула почалася тиснява і величезні черги. Сьогодні, 16 серпня, люди на злітно-посадковій смузі чіпляються за літаки, прив'язуючи себе до крил або шасі. Це призводить до того, що вони зриваються з літака вже в польоті.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики Талібану повністю взяли під свій контроль Афганістан. Президент країни пішов у відставку, а Талібан заявив про закінчення війни в Афганістані.

Зі свого боку таліби обіцяють дотримуватися права для жінок. Вони зможуть здобувати освіту, виходити на вулицю без супроводу, а також працювати.